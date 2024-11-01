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Óscar Vara: "No vais a tener una casa en vuestra puta vida y será por las políticas suicidas en el mercado de la vivienda"

Óscar Vara: "No vais a tener una casa en vuestra puta vida y será por las políticas suicidas en el mercado de la vivienda"

El profesor criticó que "las políticas de control de precios han estado expulsando a la gente que quiere alquilar a cualquier lado" que "no hay terreno para poder construir" y que "cada vez hay más restricciones para poder dar una solución". Relacionada Israel domina la compra de viviendas en Grecia www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-ext Relacionada 2: Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies

| etiquetas: vivienda , alquiler , especulacion , españa
8 0 2 K 83 politica
9 comentarios
8 0 2 K 83 politica
Dragstat #5 Dragstat
#2 añado que se tiene que permitir ser tratado como un activo financiero. Por ejemplo, no te dejan comprarle los riñones a los muertos de hambre para especular con ellos y venderlos al mejor postor.
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NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#6 los israelies acaparan vivenda pero vamos a llevar el foco a otra parte vale te compro la distraccion de israel a otro sitio

en Madrid 100.000 viviendas vacías. hace poco decíais es que la gente quiere vivir en el centro, y ahora que se dice que hay vacías, es que no están en el centro. Entonce siempre es la jugada clasica de mira allá (ya estás desviando el tema) ahora no mira al otro lado. Clasica jugada del despiste de los amigos
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ahora a que los israelíes acaparen la vivienda en media europa la culpa es del mercado, cuando durante siglos todos los cristianos hemos sabido que eran ellos los de la especulación

En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
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#2 lawerka
#1 Solo se puede especular con aquello que es escaso
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NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro vamos a ver como se ha creado esa escasez. Desde los 90 la creación de viviendas de proteccion oficial se fue a casi cero. Tanto PP como PSOE dejaron de construir en sus comunidades. Que somos el país del mundo que vivimos más concentrados, en el 2'5% del territorio, que se frenó la expansión y se genera esa escasez artificialmente.

Que decís que "hay que construir más" mientras hay mas de 3 millones de casas vacías, mientras los guiris suben los precios y nos tiran del barrio. Que os quejáis de la escasez pero a la vez estáis detrás de ella.

Que no cuela amigos de la elite especuladora
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#6 lawerka
#3 Cuántas de esos tres millones están en ciudades con posibilidad de emplearse y en buen estado?
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#4 xD xD el invent ahora es culpa del cambio climático xD xD

Vaya que pasó cuando se crearon millones de casas en España? pues que la natalidad se disparó

Que pasa en Israel que tienen paguitas y casas pagadas? la natalidad mas alta del mundo, 3 hijos por pareja. Mientras a su vez los sionistas fuera de Israel defienden que lo contrario, nada de ayudas, especulación lo cual dificulta que pueda tener hijos

Solo tieenes que ver los futbolistas con mucho dinero teniendo muchos hijos y el resto que vas a tener un hijo si un alquiler son 1200 y el salario mas repetido es 1200. Como vives? es imposible, es el genocidio cultural desde Israel que como señalo en #1 acapara la vivienda
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capitan__nemo #4 capitan__nemo
Esto es para que la gente tenga menos hijos o no tenga. Por las emisiones de cambio climático, por el peak oil y de otros recursos y por la superación de los limites ecológicos.
www.meneame.net/story/solteros-treintena-falla-cupido-busco-hombre-qui

(Columna 11 del gráfico)  media
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pax0r #8 pax0r
en algunos países hay medidas proteccionistas donde un extranjero solo puede comprar el 49% de un terreno
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menéame