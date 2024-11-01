Óscar Vara: "No vais a tener una casa en vuestra puta vida y será por las políticas suicidas en el mercado de la vivienda"

El profesor criticó que "las políticas de control de precios han estado expulsando a la gente que quiere alquilar a cualquier lado" que "no hay terreno para poder construir" y que "cada vez hay más restricciones para poder dar una solución". Relacionada
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en Madrid 100.000 viviendas vacías. hace poco decíais es que la gente quiere vivir en el centro, y ahora que se dice que hay vacías, es que no están en el centro. Entonce siempre es la jugada clasica de mira allá (ya estás desviando el tema) ahora no mira al otro lado. Clasica jugada del despiste de los amigos
En Portugal los israelíes www.meneame.net/story/dicen-portugueses-redes-llegada-israelies
En Grecia los israelíes www.meneame.net/story/israel-domina-compras-vivienda-parte-extranjeros
En Valencia los israelíes www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Que decís que "hay que construir más" mientras hay mas de 3 millones de casas vacías, mientras los guiris suben los precios y nos tiran del barrio. Que os quejáis de la escasez pero a la vez estáis detrás de ella.
Que no cuela amigos de la elite especuladora
Vaya que pasó cuando se crearon millones de casas en España? pues que la natalidad se disparó
Que pasa en Israel que tienen paguitas y casas pagadas? la natalidad mas alta del mundo, 3 hijos por pareja. Mientras a su vez los sionistas fuera de Israel defienden que lo contrario, nada de ayudas, especulación lo cual dificulta que pueda tener hijos
Solo tieenes que ver los futbolistas con mucho dinero teniendo muchos hijos y el resto que vas a tener un hijo si un alquiler son 1200 y el salario mas repetido es 1200. Como vives? es imposible, es el genocidio cultural desde Israel que como señalo en #1 acapara la vivienda
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(Columna 11 del gráfico)