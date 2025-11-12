Óscar Puente: “España es el único país de la UE donde se está viendo meter la piqueta a carriles bici”

“España ahora mismo es el único país de la UE en el que se está viendo meter la piqueta a carriles bicis. Se ha visto en Logroño, en Valencia y en Valladolid”, ha enumerado Puente, sobre todo “como consecuencia de gobiernos de coalición en municipios del PP y Vox”. “Pero es cuestión de tiempo: o descarbonizamos o moriremos”, ha resumido el ministro.
Sólo puede ser idea de la derecha rancia casposa que niega el cambio climático
Eso Inda o Ana Rosa creo que serían capaces..
¿Que es lo que se ha privatizado?
Es como si ahora no sólo no promocionaras la movilidad eléctrica en el transporte particular sino que la prohibieras.
Es tan absurdo, en cualquier cabeza que no se cague cuando piensa, que la única explicación plausible es una mezcla de sectarismo paranoico, garrulez extrema e hijoputismo premium el que guía tus borriqueras, numantinas y empecinadas decisiones de bombero borracho.