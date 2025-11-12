edición general
21 meneos
25 clics
Óscar Puente: “España es el único país de la UE donde se está viendo meter la piqueta a carriles bici”

Óscar Puente: “España es el único país de la UE donde se está viendo meter la piqueta a carriles bici”

“España ahora mismo es el único país de la UE en el que se está viendo meter la piqueta a carriles bicis. Se ha visto en Logroño, en Valencia y en Valladolid”, ha enumerado Puente, sobre todo “como consecuencia de gobiernos de coalición en municipios del PP y Vox”. “Pero es cuestión de tiempo: o descarbonizamos o moriremos”, ha resumido el ministro.

| etiquetas: óscar , puente , españa , es , el , único , país , de , la , ue , piqueta , carriles , bici
19 2 0 K 76 actualidad
20 comentarios
19 2 0 K 76 actualidad
Shuquel #1 Shuquel *
En Logroño tiene mayoría absoluta el PP, fue una promesa del actual alcalde. Sólo nos va a costar 6 millones de euros a los logroñeses pero a cambio no gobiernan los rojos. Eso sí luego cobra 2 euros a los niños por montarse en los hinchables que contrata el ayuntamiento en San Mateo
3 K 36
Mountains #11 Mountains
#1 Gastar dinero público en destruir carriles bicis que han sido pagados con dinero público.. para tratar de cambiar un poco el modelo de movilidad..

Sólo puede ser idea de la derecha rancia casposa que niega el cambio climático
0 K 11
Shuquel #13 Shuquel
#11 Correcto
0 K 10
Mountains #18 Mountains
#13 Sólo les falta relacionar los carriles bici con ETA.

Eso Inda o Ana Rosa creo que serían capaces..
0 K 11
Findeton #16 Findeton
#15 Con todos los impuestos que recaudan, deberían mantener las infraestructuras. Recaudan 10 veces más en impuestos a su uso de lo que luego usan para mantenerlas.
1 K 30
Findeton #2 Findeton
Puente, deberías preocuparte más de los trenes, que nunca llegan a tiempo.
1 K 30
#4 tyrrelco
#2 Es lo que tiene privatizar
2 K 3
#6 Cuchifrito
#4 A quien se le podría haber ocurrido que metiendo 3 o 4 compañias más cada una con sus trenes por las únicas vías que hay podría haber muchos problemas que causen retrasos.
0 K 11
#8 tyrrelco
#7 Si sobrecargas las infraestructuras por obligación de privatizar, es la consecuencia...mira #6
0 K 10
Findeton #7 Findeton
#4 Las infraestructuras son propiedad del Estado, otra cosa es que contrate a empresas privadas para gestionarlas.
1 K 30
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Renfe y Adif son empresas públicas.
¿Que es lo que se ha privatizado?
0 K 18
#12 tyrrelco
#9 Nada, en este país no se ha privatizado nada...es todo público por eso va tan mal y tenemos a un perro de presidente.
0 K 10
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 Sigues sin responder que se ha privatizado en el ferrocarril por la sencilla razón de que no se ha privatizado nada.
0 K 18
#19 tyrrelco
#17 Es tan obvio que me parece ridículo y está implícito en mis comentarios.
0 K 10
jromero1974 #5 jromero1974
#2 reportado como bulo
2 K -20
#14 Leon_Bocanegra
#2 falacia de falso dilema.
0 K 9
Desideratum #15 Desideratum
#2 El primer transporte que tienes que descongestionar es el local. Oscar Puente verbaliza la monstruosidad de esos cafres y búfalos descerebrados de la caspa más rancia que han provocado una regresión única en el planeta, es decir, levantar los carriles bici para volver a meter vehículos.

Es como si ahora no sólo no promocionaras la movilidad eléctrica en el transporte particular sino que la prohibieras.

Es tan absurdo, en cualquier cabeza que no se cague cuando piensa, que la única explicación plausible es una mezcla de sectarismo paranoico, garrulez extrema e hijoputismo premium el que guía tus borriqueras, numantinas y empecinadas decisiones de bombero borracho.
0 K 14
eaglesight1 #20 eaglesight1
#2 una cosa no quita la otra.
0 K 20
#3 Leon_Bocanegra
En Murcia tb se los están cargando.
1 K 20
enochmm #10 enochmm
El futuro será ciclable o no será.
0 K 10

menéame