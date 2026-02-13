edición general
Óscar López mantiene su crítica a Javier Lambán y rechaza pedir disculpas: "No aceptaré lecciones de respeto"

No muestra arrepentimiento ni ofrece disculpas. El ministro Óscar López, mantiene su «opinión» sobre el difunto Javier Lambán, a quien responsabilizó ayer de la derrota del PSOE en Aragón por no haber ejercido «oposición» en su momento contra el popular Jorge Azcón. «Nadie puede darme clases de respeto hacia Lambán», afirmó con firmeza este viernes frente a los medios. Consultado acerca de las críticas de Pilar Alegría, que calificó sus palabras como «un error» se limitó a enviarle un mensaje de «cariño y apoyo»

¿Y este ser, con está actitud asquerosa, mal hablando de un compañero muerto, es el que quiere desbancar a Ayuso en Madrid? Lo lleva claro y pinta a que la leche va a ser de campeonato. Menudo patán sin sangre y, encima, gilipollas.
No soy socialista, pero he de decir que Lamban era uno de los pocos políticos que no daban asco y como vecino de Aragón estaba contento con su gestión.
Totalmente de acuerdo con Óscar López, Lambán perdió Aragón él solito a favor del Pepé de Azcón.
Lambán era como Page, pero en una comunidad donde un "como Page" no funciona.
Fue quien perdió la comunidad, y posiblemente responsable de la debacle socialista.

Pero ahora está muerto, y echar culpas no soluciona nada, por lo que mejor callarse, mantener algo de respeto por los muertos y esforzarse por arreglar el desaguisado.
#3 no funcionaría pero en las últimas elecciones sacó 23 escaños.
Como pollos sin cabeza (palabras nunca peor elegidas).
