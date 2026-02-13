Óscar López mantiene su crítica a Javier Lambán y rechaza pedir disculpas: "No aceptaré lecciones de respeto"

No muestra arrepentimiento ni ofrece disculpas. El ministro Óscar López, mantiene su «opinión» sobre el difunto Javier Lambán, a quien responsabilizó ayer de la derrota del PSOE en Aragón por no haber ejercido «oposición» en su momento contra el popular Jorge Azcón. «Nadie puede darme clases de respeto hacia Lambán», afirmó con firmeza este viernes frente a los medios. Consultado acerca de las críticas de Pilar Alegría, que calificó sus palabras como «un error» se limitó a enviarle un mensaje de «cariño y apoyo»