Óscar López achaca al fallecido Lambán los resultados del PSOE en Aragón: “En vez de hacer oposición se dedicó a otra cosa”

El ministro Óscar López ha cargado contra el PSOE de Javier Lambán porque no hizo "oposición" contra Jorge Azcón, después de llegar Pilar Alegría como candidata. A su juicio, Lambán se dedicó "a hacer otra cosa" y le ha acusado de usar "muchas veces argumentos de la derecha" dijo López, que califica de "buena" la estrategia del PSOE de poner ministros de Sánchez como candidatos en las autonomías. Las declaraciones de López han sido comentadas por otros socialistas aragoneses que las califican como "desafortunadas" e "impropias"