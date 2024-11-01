edición general
Óscar López achaca al fallecido Lambán los resultados del PSOE en Aragón: “En vez de hacer oposición se dedicó a otra cosa”

El ministro Óscar López ha cargado contra el PSOE de Javier Lambán porque no hizo "oposición" contra Jorge Azcón, después de llegar Pilar Alegría como candidata. A su juicio, Lambán se dedicó "a hacer otra cosa" y le ha acusado de usar "muchas veces argumentos de la derecha" dijo López, que califica de "buena" la estrategia del PSOE de poner ministros de Sánchez como candidatos en las autonomías. Las declaraciones de López han sido comentadas por otros socialistas aragoneses que las califican como "desafortunadas" e "impropias"

#1 Febrero2027
Puto miserable
ipanies #3 ipanies
Javier Lamban ponía más cachondos a los votontos populares que Azcon en Aragón, pero este análisis de Puente, si se lo cree, demuestra que no se han enterado de nada :palm:
jonolulu #5 jonolulu
#3 López, no Puente
Febrero2034 #2 Febrero2034
Psoe en Estado Puro, usando los muertos para su propia politica. En fin..
makinavaja #4 makinavaja
Los políticos cada vez dan más asco, en general... salvo pocas excepciones....
MIrahigos #7 MIrahigos
¡Que hijo de la gran puta!
#6 Martillo_de_Herejes
Menudo mierdento de tío... Qué puto asco.
#8 Empakus *
El PSOE haciendo amigos...
Lambán gobernó Aragón unos cuantos años... A ver cuántos gobierna la Alegría...
Yo no sé qué coño les pasa a las izquierdas de este país, pero la cosa pinta muy mal para ellos...
Y es por cosas como ésta y otras muchas que la derecha no tiene que hacer nada más que intentar no generar ruido, para ir subiendo como la espuma...
Puto Sanchismo, puto sectarismo...
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo
los muertos, esos culpables de todo lo que nos pasa en la vida, si es que habría que matarlos!
#10 famufa
Obviando dos hechos:
1.-Lo bueno y lo malo que uno hace, no desaparece cuando uno se muere.
2.-Cada uno es libre de expresar su opinión, incluso de cargar de culpa a otro.

Dicho ésto, Óscar...eres un mierdecilla, y además de los mierdecillas que han propiciado estos resultados en Aragón (de momento).
#11 Borgiano
Seguramente él en las autonómicas madrileñas lo va a petar
