La oposición se une a los vecinos y rechaza el parque eólico Briesa

La moción del PRC para que el Parlamento pida al Gobierno que se oponga al desarrollo de este parque eólico ha sido apoyada por PSOE y Vox mientras el PP se ha abstenido. El Parlamento de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que se oponga al desarrollo del parque eólico Briesa, de 90 MW, que se ubicaría en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), pero cuya infraestructura de evacuación eléctrica atraviesa los municipios cántabros de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.