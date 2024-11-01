La oposición se une a los vecinos y rechaza el parque eólico Briesa

La moción del PRC para que el Parlamento pida al Gobierno que se oponga al desarrollo de este parque eólico ha sido apoyada por PSOE y Vox mientras el PP se ha abstenido. El Parlamento de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que se oponga al desarrollo del parque eólico Briesa, de 90 MW, que se ubicaría en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), pero cuya infraestructura de evacuación eléctrica atraviesa los municipios cántabros de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.
Ahora que se necesitan, nadie los quiere
el parque eólico de Briesa no va a recibir o suponer "beneficios económicos, ni fiscales, ni laborales" y "ni siquiera va a colaborar en la autosuficiencia energética de Cantabria" porque está en Burgos.
"va en contra" de la conservación de la naturaleza de la
"Renovables sí, pero no así", dicen
Si parte de las ganancias obtenidas por los parques eólicos o las granjas solares se reinvirtiesen en los lugares donde se instalan, todos viviríamos mejor
Esto se hacía con las térmicas, por ejemplo, y no veo por qué no podría hacerse en este caso también.