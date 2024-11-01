edición general
La oposición se une a los vecinos y rechaza el parque eólico Briesa

La moción del PRC para que el Parlamento pida al Gobierno que se oponga al desarrollo de este parque eólico ha sido apoyada por PSOE y Vox mientras el PP se ha abstenido. El Parlamento de Cantabria ha pedido al Gobierno regional que se oponga al desarrollo del parque eólico Briesa, de 90 MW, que se ubicaría en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), pero cuya infraestructura de evacuación eléctrica atraviesa los municipios cántabros de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.

#2 Tailgunner
Aquí todo el mundo con las renlvables a tope pero ni uno quiere los molinos y placas solares en sus pueblos, que los pongan en otro pueblo, no? Hay que joderse...
tarkovsky #3 tarkovsky
#2 Que los pongan en Madrid, en la mediana de la M-40
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Cuando eran la novedad todo el mundo los quería. Parecia el juguete deseado.

Ahora que se necesitan, nadie los quiere
Andreham #5 Andreham
#2 Pensaba que la queja iba por algo así, "es que me afean las vistas" (que a mi personalmente me flipa cada vez que paso por Castilla en la autovía y veo todos los molinos) pero:

el parque eólico de Briesa no va a recibir o suponer "beneficios económicos, ni fiscales, ni laborales" y "ni siquiera va a colaborar en la autosuficiencia energética de Cantabria" porque está en Burgos.



"va en contra" de la conservación de la naturaleza de la

…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#2 Luego quieren energía limpia no contaminante.
Magankie #7 Magankie *
#2 en mi pueblo la Torres ha puesto placas en campos con viñedos, y aquí nadie se ha quejado. Puede ser que los que se quejan hacen más ruido que los que no?
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero *
#2 No mientas, anda.

#7 O puede ser que Tailgunner, como buen meneante de derechas, no es capaz de escribir sin mentir.
Cantro #9 Cantro
#2 Lo que no quiere la gente es que unos señores vistiendo trajes caros se compren trajes aún más caros a costa de explotar sus tierras, sin ver ellos un céntimo.

"Renovables sí, pero no así", dicen

Si parte de las ganancias obtenidas por los parques eólicos o las granjas solares se reinvirtiesen en los lugares donde se instalan, todos viviríamos mejor

Esto se hacía con las térmicas, por ejemplo, y no veo por qué no podría hacerse en este caso también.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Les han mandado a tomar vientos.
