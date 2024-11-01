La oposición demócrata de EEUU tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia

"Los temerarios de Donald Trump ya han disparado los precios y dañado nuestra economía, y ahora solo está empeorando las cosas." "Es increíble que quiera redoblar su estupidez imponiendo aranceles a nuestros aliados más cercanos en su quijotesco intento de apoderarse de Groenlandia", ha indicado Chuck Schumer antes de confirmar que "los demócratas del Senado presentarán una legislación para bloquear estos aranceles antes de que perjudiquen aún más la economía estadounidense y a nuestros aliados en Europa."
| etiquetas: demócratas , eeuu , aranceles , europa , groenlandia
Está claro que el tipo éste no sabe ni de qué va 'El Quijote'.
Alonso Quijano 'el bueno' cayó en la locura queriendo "agravios que deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar y abusos que mejorar".
Mientras que Donald Trump 'el malo y loco' hace todo lo contrario, crearlos jodiendo a todo cristo : agravios, entuertos, sin razones y abusos.
Veremos si manda más Trump o la US Chamber of Commerce en el Supremo
A Brett Kavanaugh lo veo dubitativo, mientras que Clarence Thomas y Samuel Alito son un par de tarados.