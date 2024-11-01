edición general
15 meneos
19 clics
La oposición demócrata de EEUU tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia

La oposición demócrata de EEUU tratará de impedir en el Senado los aranceles de Trump a los aliados de Groenlandia

"Los temerarios de Donald Trump ya han disparado los precios y dañado nuestra economía, y ahora solo está empeorando las cosas." "Es increíble que quiera redoblar su estupidez imponiendo aranceles a nuestros aliados más cercanos en su quijotesco intento de apoderarse de Groenlandia", ha indicado Chuck Schumer antes de confirmar que "los demócratas del Senado presentarán una legislación para bloquear estos aranceles antes de que perjudiquen aún más la economía estadounidense y a nuestros aliados en Europa."

| etiquetas: demócratas , eeuu , aranceles , europa , groenlandia
12 3 0 K 152 actualidad
12 comentarios
12 3 0 K 152 actualidad
#6 unocualquierax *
Dice "... quijotesco intento de apoderarse de Groenlandia ... ".
Está claro que el tipo éste no sabe ni de qué va 'El Quijote'.
Alonso Quijano 'el bueno' cayó en la locura queriendo "agravios que deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar y abusos que mejorar".
Mientras que Donald Trump 'el malo y loco' hace todo lo contrario, crearlos jodiendo a todo cristo : agravios, entuertos, sin razones y abusos.
3 K 58
Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell *
#6 Totalmente de acuerdo, mal utilizado ese adjetivo.
0 K 20
GeneWilder #8 GeneWilder
#6 El bueno de don Alonso respondería a las ambiciones de Trump con un: Pues voto a tal, don hijo de la puta, don Donaldillo de Paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena a cuestas.
0 K 10
themarquesito #5 themarquesito *
#4 El poder fiscal federal es único y exclusivo del Congreso, como establece la Constitución de EE.UU. Ahora mismo, los aranceles del "Día de la Liberación" están siendo litigados ante el Tribunal Supremo de EE.UU.
Veremos si manda más Trump o la US Chamber of Commerce en el Supremo
0 K 20
Findeton #10 Findeton
#5 Entonces no sabemos si son legales o no, hasta que el TS se pronuncie. Ojalá tengas razón finalmente y Trump se vea obligado a bajar impuestos. Ya sabes que me encanta bajar impuestos.
0 K 10
themarquesito #11 themarquesito
#10 John Roberts y Neil Gorsuch, por lo que les he escuchado en los argumentos orales, parecen partidarios de la lectura obvia de la Constitución; Amy Coney Barrett va en la misma línea, pero lamenta el caos administrativo de los posibles reembolsos a las empresas; las magistradas progresistas (Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor, y Elena Kagan) son clarísimas en su apoyo a la lectura clara de la Constitución.
A Brett Kavanaugh lo veo dubitativo, mientras que Clarence Thomas y Samuel Alito son un par de tarados.
0 K 20
Findeton #12 Findeton
#11 Ni idea, me esperaré a la sentencia y punto.
0 K 10
starwars_attacks #9 starwars_attacks
porqué usa entera va a tener que implicarse en una movida por groenlandia si todos no son nazis?
0 K 11
Findeton #1 Findeton
Si, eso de subir impuestos (el arancel es un tipo de impuesto) está muy mal.
0 K 10
themarquesito #2 themarquesito
#1 Hacerlo ilegalmente, como es el caso, está peor
0 K 20
ipanies #3 ipanies
#2 La legalidad son los padres... De Trump para ser exactos xD
0 K 12
Findeton #4 Findeton
#2 No veo en la noticia mención alguna de que este aumento de impuestos sea ilegal. Es inmoral, como todo aumento de impuestos, y me alegro que por una vez los demócratas se opongan a aumentar impuestos.
0 K 10

menéame