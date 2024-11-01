Operación salvar Valdecañas, la isla de lujo rodeada de sentencias de demolición  

El pasado lunes 22 de diciembre, día de la Lotería y un día después de las elecciones a la Junta de Extremadura, a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, situada en los municipios de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), volvió a tocarle premio. En el Boletín Oficial de Extremadura apareció publicado un decreto que había sido aprobado por el Gobierno de María Guardiola el 16 de diciembre, es decir, estando en funciones, para modificar los límites de 11 zonas especiales de protección de aves (ZEPA) incluida la del Embalse de Valdecañas