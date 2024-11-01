edición general
19 meneos
44 clics
Operación salvar Valdecañas, la isla de lujo rodeada de sentencias de demolición

Operación salvar Valdecañas, la isla de lujo rodeada de sentencias de demolición  

El pasado lunes 22 de diciembre, día de la Lotería y un día después de las elecciones a la Junta de Extremadura, a la urbanización Marina Isla de Valdecañas, situada en los municipios de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), volvió a tocarle premio. En el Boletín Oficial de Extremadura apareció publicado un decreto que había sido aprobado por el Gobierno de María Guardiola el 16 de diciembre, es decir, estando en funciones, para modificar los límites de 11 zonas especiales de protección de aves (ZEPA) incluida la del Embalse de Valdecañas

| etiquetas: extremadura , opercción , salvar , valdecañas , guardiola , en ello
15 4 0 K 217 politica
3 comentarios
15 4 0 K 217 politica
#1 k3ym4n
Los españoles no aprenden
0 K 6
Mala #2 Mala *
#1 El ciudadano corriente no ha tenido nada que ver en el asunto. Esto ha sido cosa de políticos e influencias. Que no se nos olvide que la recalificación de los terrenos y demás se dio mientras gobernaba el PSOE en Extremadura.
0 K 11
#3 k3ym4n
#2 no menciono a ningún partido. Tú sabrás de que hablas
0 K 6

menéame