La ONU da un toque a España por el acceso de menores a la violencia de los toros y la caza con armas de fuego

El Comité de Derechos de la Infancia las Naciones Unidas reitera su recomendación de prohibir a los menores de 18 años la entrada a espectáculos de tauromaquia y a actividades cinegéticas con armas.
El PSOE pierde “toda la credibilidad” del colectivo de la defensa animal tras tumbar la ILP No es mi cultura
Indignación en el movimiento animalista tras la abstención del PSOE en el Congreso que impidió la toma en consideración de la ILP No es mi cultura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia su intención de volver a llevarla al Congreso. (Octubre 2025)
Luego nos sorprendemos de porqué triunfa la extrema derecha.. contra la que tampoco ha hecho nunca nada.
A España le tocaba revisión y examen. Como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los pasados 21 y 22 de enero el Estado español se ha sometido en Ginebra al control del Comité de los Derechos del Niño, un órgano independiente de 18 expertos en derechos de la infancia para supervisar y vigilar el cumplimiento de la Convención. Y entre los temas que han llamado la atención del equipo supervisor se encuentran el acceso de los más pequeños a la violencia de los espectáculos taurinos y a actividades de caza con armas de fuego.
Es el primer párrafo del artículo...
Mi teoría es que los españoles no queremos la tauromaquia pero grupos de poder financian esta mierda para que nos la traguemos y nos ponen la fama de que nos va el tema del sadismo, a nivel internacional.
A la tauromaquia le queda bien poco, lo que duren los que ahora mismo se están jubilando. El clavo ardiendo es el comodín del identitarismo al que intentan aferrarse, pero dudo mucho que tengan éxito.
No nos equivoquemos, y con PP y VOX en los ayuntamientos ya ni te cuento.