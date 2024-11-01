edición general
La ONU da un toque a España por el acceso de menores a la violencia de los toros y la caza con armas de fuego

La ONU da un toque a España por el acceso de menores a la violencia de los toros y la caza con armas de fuego

El Comité de Derechos de la Infancia las Naciones Unidas reitera su recomendación de prohibir a los menores de 18 años la entrada a espectáculos de tauromaquia y a actividades cinegéticas con armas.

Mountains #1 Mountains *
Ya saben, amantes de los toros y la caza: súmense a la alianza de paz de Trump, seguro que serán bien recibidos.
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
#1 Tienen que pagar a Trump la famosa membresía y a esta gente no les gusta pagar solo cobrar las también famosas paguitas. Ayuso, con el dinero del resto de España, seguro que sí se suma.
Ludovicio #3 Ludovicio
Es que, si no le metes esa mierda en la cabeza a los niños de pequeños, de adultos lo verán como la barbaridad que es.
Mountains #2 Mountains *
Y el PSOE como siempre prometiendo cosas de izquierdas y haciendo lo contrario..


El PSOE pierde “toda la credibilidad” del colectivo de la defensa animal tras tumbar la ILP No es mi cultura
Indignación en el movimiento animalista tras la abstención del PSOE en el Congreso que impidió la toma en consideración de la ILP No es mi cultura. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anuncia su intención de volver a llevarla al Congreso. (Octubre 2025)

Luego nos sorprendemos de porqué triunfa la extrema derecha.. contra la que tampoco ha hecho nunca nada.
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Si añadiesen la religión y que hasta la mayoría de edad se mantenga a los menores alejados de supercherías, que si quieren cuando sea mayorcitos se apunten a la que quieran, sería perfecto.
Mountains #12 Mountains
#9 Sisi, alejarlos de los curas hasta que sean mayores de edad almenos.
Mountains #16 Mountains
#12 Que por cierto esto se lo podemos comentar a abogados cristianos que están super preocupados por los niños, dicen.
plutanasio #7 plutanasio
Muchos amigos de la infancia lo que más les gustaba era ir a cazar y pescar con el abuelo. Yo no tuve esa suerte.
Mountains #10 Mountains
#7 Yo tuve la suerte de no ir a los toros ni a cazar de niño
Ovlak #8 Ovlak
¿Y qué dice sobre el tema la junta de paz?
#20 lectordigital
Me sorprende que la ONU no de un toque a USA por los casos de menores con armas en los colegios
#11 DenisseJoel
¿En España se permite entrar a menores en los centros de tortura taurina?
#13 HangTheRich
#11 claro, se les educa en eso y todo
Mountains #14 Mountains *
#11 Tanto te cuesta leer?

A España le tocaba revisión y examen. Como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los pasados 21 y 22 de enero el Estado español se ha sometido en Ginebra al control del Comité de los Derechos del Niño, un órgano independiente de 18 expertos en derechos de la infancia para supervisar y vigilar el cumplimiento de la Convención. Y entre los temas que han llamado la atención del equipo supervisor se encuentran el acceso de los más pequeños a la violencia de los espectáculos taurinos y a actividades de caza con armas de fuego.

Es el primer párrafo del artículo...
#15 DenisseJoel
#14 Pues eso, una vergüenza.
kastanedowski #22 kastanedowski
La ONU actualmente es un chiste...
starwars_attacks #19 starwars_attacks
que los psicópatas hay que detectarlos en la infancia y tratarlos antes de los ocho años, no llevarlos a los toros.

Mi teoría es que los españoles no queremos la tauromaquia pero grupos de poder financian esta mierda para que nos la traguemos y nos ponen la fama de que nos va el tema del sadismo, a nivel internacional.
#21 Equidislate
En la ONU no se si entienden que precisamente esas aficiones sangrientas se usan como recurso y arma ideológica, también para que algunos se forren con dinero público con esa disculpa. Pero en general forman parte de la guerra cultural en nuestro país, y por tanto, una forma de introducir a los jóvenes en esa españolidad , en mi opinión casposa y cateta, que quieren imponer como única y valida ciertas corrientes ideológicas de "españoles de bien".
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
De los toros normal y comprensible...pero lo de la caza...que no te podrá gustar, pero el que le llamen la atención a españita por la caza? Tanta afición hay?
Mountains #5 Mountains *
#4 Ir en bici por sendas o pasear por el monde a veces da miedo cuando vas escuchando disparos
#17 encurtido
Todos hemos visto, aunque sea cambiando canales de TV, algo sobre toros pero la realidad es que no hay aficionados menores de 60 años.

A la tauromaquia le queda bien poco, lo que duren los que ahora mismo se están jubilando. El clavo ardiendo es el comodín del identitarismo al que intentan aferrarse, pero dudo mucho que tengan éxito.
Mountains #18 Mountains *
#17 Ojo que en los pueblos va a mas...

No nos equivoquemos, y con PP y VOX en los ayuntamientos ya ni te cuento.
