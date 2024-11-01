La OMS y la UE amenazan con el cierre a 13.000 estancos en España

La 11ª Conferencia de las Partes (COP-11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha encendido las alarmas en España. Las medidas prospectivas que propone (desde la prohibición de filtros hasta la eliminación progresiva de la venta legal de tabaco) podrían provocar el cierre de 13.000 estancos, destruir miles de empleos y alimentar el mercado ilegal. Unas medidas que la Comisión Europea pretende acatar tras las recomendaciones de la OMS que serán expuestas en Ginebra el próximo mes.
| etiquetas: estancos , tabaco , oms , ue
Porque la lucha contra las drogas ilegales no ha hecho reducir su consumo, sino todo lo contrario, ahora se produce más coca que hace 10 años.
Hubo la mayor epidemia de muertos por delirium tremens jamás conocida ni ántes ni después de la prohibición. Y por ingestión de alcohol adulterado.
Si no sabes, no abras la boca, y así no se darán cuenta de lo ignorante que eres.
Desde hace más de 30 años están vendiendo un producto que hace daño a la salud, sabían que tarde o temprano perderían clientes y les tocaría cerrar, así que lo siento, pero no. #Que_den_conciertos
Alguno estará rezando porque le den una jubilación antes de tiempo.