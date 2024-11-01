La OMS y la UE amenazan con el cierre a 13.000 estancos en España

La 11ª Conferencia de las Partes (COP-11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha encendido las alarmas en España. Las medidas prospectivas que propone (desde la prohibición de filtros hasta la eliminación progresiva de la venta legal de tabaco) podrían provocar el cierre de 13.000 estancos, destruir miles de empleos y alimentar el mercado ilegal. Unas medidas que la Comisión Europea pretende acatar tras las recomendaciones de la OMS que serán expuestas en Ginebra el próximo mes.