edición general
La OMS y la UE amenazan con el cierre a 13.000 estancos en España

La 11ª Conferencia de las Partes (COP-11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha encendido las alarmas en España. Las medidas prospectivas que propone (desde la prohibición de filtros hasta la eliminación progresiva de la venta legal de tabaco) podrían provocar el cierre de 13.000 estancos, destruir miles de empleos y alimentar el mercado ilegal. Unas medidas que la Comisión Europea pretende acatar tras las recomendaciones de la OMS que serán expuestas en Ginebra el próximo mes.

Autarca #2 Autarca *
Como han erradicado completamente la cocaina y otras drogas ilegales ¿Porque no hacer lo mismo con el tabaco? ¿Porque no enviarlo a la misma marginación?
#3 uvi
#2 ¿es ironía?

Porque la lucha contra las drogas ilegales no ha hecho reducir su consumo, sino todo lo contrario, ahora se produce más coca que hace 10 años.
OdaAl #4 OdaAl
#1 #2 En la época de la Ley Seca de los EEUU hubo un incremento del consumo de alcohol y afloraron las mafias
#12 manuelnw
#4 mafias sí. Pero no hubo un aumento, sino una disminución del consumo de alcohol.
#13 jacinto9999 *
#12
Hubo la mayor epidemia de muertos por delirium tremens jamás conocida ni ántes ni después de la prohibición. Y por ingestión de alcohol adulterado.
Si no sabes, no abras la boca, y así no se darán cuenta de lo ignorante que eres.
#1 soberao
Hay que volver a la senda prohibicionista ahora que la prohibición del Cannabis se está relajando, para que la gente no se crea que las mafias del narcotráfico van a perder sus negocios.
#5 mcfgdbbn3 *
Q U E . D E N . C O N C I E R T O S

Desde hace más de 30 años están vendiendo un producto que hace daño a la salud, sabían que tarde o temprano perderían clientes y les tocaría cerrar, así que lo siento, pero no. #Que_den_conciertos
Gry #10 Gry
#9 Ya los hay, se llaman bares.
Gry #8 Gry
Que les den una licencia para vender alcohol y prohíban su venta en supermercados, así todos contentos. :-D
#9 Mengüi
#8 En ese caso, que implanten turnos de guardia como las farmacias.
#14 Forestalx
A mí me parece genial que se limite el consumo de tabaco, se suba el precio etc... Pero quién quiera envenenarse tiene que seguir pudiendo hacerlo legalmente.
Andreham #7 Andreham *
Por mucho que se celebre, recordad que si se retira la licencia de estancos, se va a tener que indemnizar a sus dueños. No porque haga falta, sino porque los ricos no van a perder el dinero que pagaron por la licencia.

Alguno estará rezando porque le den una jubilación antes de tiempo.
#11 veratus_62d669b4227f8
Supongo que tambien se prohibiria el alcohol..o eso no?. Nuestros gobiernos nos dicen que no consumamos sustancias que segun ellos perjudican nuestra salud pero al mismo tiempo posponen la decision de acabar con los combustibles fosiles, levantan restricciones a la importación de comida basura de los eeuu, y nos hablan abiertamente de prepararnos para una guerra. Curioso.
