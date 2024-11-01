Oleada de robos de KIA en Alicante y Valencia en solo unas horas

La provincia de Alicante ha registrado en los últimos días una frenética oleada de robos de vehículos de la marca KIA, en especial de los modelos Niro y Sportage, que ha activado las alertas entre las fuerzas de seguridad y los propietarios. Según ha podido saber Costa Blanca Noticias de información recogida de distintas fuentes de la Guardia Civil, Policía Local, la propia marca y grupos de redes sociales, al menos seis robos fueron denunciados en localidades como Alicante capital, Mutxamel, Altea y Carcaixent.