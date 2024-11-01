edición general
Oleada de robos de KIA en Alicante y Valencia en solo unas horas

La provincia de Alicante ha registrado en los últimos días una frenética oleada de robos de vehículos de la marca KIA, en especial de los modelos Niro y Sportage, que ha activado las alertas entre las fuerzas de seguridad y los propietarios. Según ha podido saber Costa Blanca Noticias de información recogida de distintas fuentes de la Guardia Civil, Policía Local, la propia marca y grupos de redes sociales, al menos seis robos fueron denunciados en localidades como Alicante capital, Mutxamel, Altea y Carcaixent.

Kantinero
al menos seis robos fueron denunciados el pasado miércoles en localidades como Alicante capital, Mutxamel, Altea y Xàbia, todos ellos en un corto intervalo de tiempo.

Peaso oleada
Depronto
Kia pasao?
Tiranoc
#15 Kia nrobao unos coche.
Connect
La verdad es que fiables son. Yo me compré uno cuando iba a por un Mazda y me fue tan bien que repetí marca cuando lo cambié hace poco. Y encantado de nuevo.
EISev
#13 lo que pueden conseguir es que no interese mangarlo porque te pillen enseguida
Priorat
Son los modelos de combustión. ¿no?

Es que si fuesen modelos eléctricos seguro que lo diría.
javibaz
#12 si mezclas los dos supuestos, sale un político oportunista y sin carisma.
elGude
Porque son coches que sirven para la nieve.
DayOfTheTentacle
#1 los roba Albert Ribera???
Spirito
#7 Me suena ese nombre y no sé si es un payaso rayado o un medio psicópata degenerado de medio pelo.
Kmisetas
La moda del “KIA Challenge” llega versión Levante: robos en cadena y coches volando mientras Interior sigue mirando para otro lado. Pero tranquilo, seguro que te dicen que son “hechos aislados” y que todo va bien… salvo tu coche, que ya va por la A-7 camino de Marruecos.
Eukherio
#2 Desconocía yo que Interior fabricase Kias ahora.
EISev
#6 siempre ha habido coches fáciles de robar. Los Opel Corsa o los Kadett estaban tirados, pero se pueden poner controles, incluso es más fácil ahora que hay cámaras para controlar ITV, seguro y etiquetas ambientales
Eukherio
#11 Es un problema de la compañía. Si pueden hackearlo sin ningún problema con cualquier cacharrillo barato está claro que los robarán a la que los encuentren, y cuanto antes mejor, por miedo a que le metan un parche a la vulnerabilidad. La policía puede hacer lo mismo que con cualquier otro coche robado y rastrearlo, pero no van a conseguir que sea más difícil mangarlos.
OrialCon_Darkness
#13 en el Kia challenge, los Kia vulnerables eran casi todos los modelos entre 2011 y 2021, la solución fue una actualización de software en sus centros oficiales, con lo que a saber la de miles de coches que habrá vulnerables hoy en día por el simple hecho de que la gente suele llevar el coche al mecánico de toda la vida en vez de al servicio técnico oficial.

Pero vamos, que se puedan arrancar con cualquier llave y hasta con un cargador USB dice mucho de la seguridad.
Eukherio
#19 Si ya intuyo que es cosa de actualizar firmware, pero es que eso es algo que depende de la compañía. Aunque exista la actualización tú como mínimo deberías intentar informar a los propietarios para que los lleven (a coste 0, por supuesto). Si no puedes contactar directamente con ellos informa a aseguradoras, que seguro que rápido contactan con sus clientes, que estos marrones al final se pagan.
z1018
#2 seguro que esto no pasaría con Feijoó de presidente del gobierno (a pesar de que cada vez que ha gobernado el PP han disminuido sensiblemente las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de raSeguridad del Estado) y tenemos el Código Penal del PP.
Aparte entre PP, Vox y Junts tienen mayoría en el Congreso y cuando quieran pueden endurecer el Código Penal y la ley de extranjería.
Eukherio
#9 Si estuviese el PP sacaban rápido un firmware nuevo para que no fuese fácil hackear Kias. Eso Indra te lo hace en una tarde, pero el perro no quiere.
elGude
#2 no te pillo
Leon_Bocanegra
#14 les pagan por echar mierda del gobierno, sea cual sea el tema y con la excusa que sea.
DayOfTheTentacle
Las modas... :troll:
Spirito
Kia forever.
