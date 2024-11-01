edición general
NVIDIA formaliza la compra parcial de Intel por valor de 5.000 millones de dólares

Fue el 18 de septiembre cuando conocimos que NVIDIA anunciaba que compraría una parte de Intel, y no ha sido hasta ahora que esa adquisición se ha formalizado. De esta forma, NVIDIA ha completado la compra de casi un 5% del capital social de Intel tras la adquisición de una participación valorada en 5.000 millones de dólares en Intel. Y es que la adquisición no se ha formalizado hasta que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha dado el visto bueno.

3 comentarios
#1 capitan.meneito
Uno para gobernarlos a todos.
Supercinexin #2 Supercinexin
Barato.
mikelx #3 mikelx
Intel ha caidobpor debajo del 10% en el mercado de procesadores. Ahora todo va a quedar entre AMD y Nvidia
