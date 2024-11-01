NVIDIA formaliza la compra parcial de Intel por valor de 5.000 millones de dólares

Fue el 18 de septiembre cuando conocimos que NVIDIA anunciaba que compraría una parte de Intel, y no ha sido hasta ahora que esa adquisición se ha formalizado. De esta forma, NVIDIA ha completado la compra de casi un 5% del capital social de Intel tras la adquisición de una participación valorada en 5.000 millones de dólares en Intel. Y es que la adquisición no se ha formalizado hasta que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha dado el visto bueno.
| etiquetas: nvidia , compra , intel , 5000 millones