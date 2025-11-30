El nuevo BYD que podría cambiar la historia del coche urbano: ligero, 15.000 euros y sin postureo

El coche eléctrico que podría cambiarlo todo en Europa no viene de Alemania, ni de Francia, ni de Italia. Llega desde China y en formato compacto. BYD, el gigante que ya domina el mercado mundial de eléctricos, está a punto de presentar un modelo urbano que promete revolucionar el concepto del coche asequible y eficiente. Más pequeño que el BYD Dolphin, este nuevo vehículo ha sido diseñado originalmente para Japón, pero todo apunta a que su destino final será Europa, donde encaja perfectamente con la futura categoría de E-Cars que prepara la Un
Comparados con el múltipla, un cagarro con ruedas es flamante, pero aún así…
p.d. En europa teniamos el pequeño monovolumen y los chiquitajos 4 plazas que eran mas bien biplazas, pero la industria europea los destruyo porque les salia mas rentable vender 2 coches mas caros que 3 baratos. Ahora nos pasan todos los paises por encima, no venden el caro ni el barato, ni el bonito, ni el feo.
Lo miras y no sabes si está de frente o lado. Se nota que lo han hecho cúbico porque es más complicado hacerlo esférico, ahora esas paredes por dentro dan para cortinas y cuadros.
Asi los aranceles no tendrian repercusion
Por cierto, por Europa he visto flamantes motocarros nuevos y eléctricos, mientras que en España ya no queda casi ninguno y me parece que sería la solución ideal para el comercio urbano y el reparto de tiendas on line como esa que todos tenemos en mente, pero no, prefieren un furgonetón para llevar un sobre con alguna pijada... en fin, cosas mías.
Si hasta Dacia se ha adaptado a lo cool para vender más…
El trasto este son 15k antes de ayudas. Según la noticia, va.
Traed un ibiza o similar por 15k