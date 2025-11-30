edición general
El nuevo BYD que podría cambiar la historia del coche urbano: ligero, 15.000 euros y sin postureo

El nuevo BYD que podría cambiar la historia del coche urbano: ligero, 15.000 euros y sin postureo

El coche eléctrico que podría cambiarlo todo en Europa no viene de Alemania, ni de Francia, ni de Italia. Llega desde China y en formato compacto. BYD, el gigante que ya domina el mercado mundial de eléctricos, está a punto de presentar un modelo urbano que promete revolucionar el concepto del coche asequible y eficiente. Más pequeño que el BYD Dolphin, este nuevo vehículo ha sido diseñado originalmente para Japón, pero todo apunta a que su destino final será Europa, donde encaja perfectamente con la futura categoría de E-Cars que prepara la Un

RanaPaca #20 RanaPaca
#16 ese sí lo veo bonito, lo que no sé es si entra todavía dentro del concepto de Kei car. Pero sí, hay unos pocos modelos un poco más redondeados que se salvan, pero la gran mayoría son muy cuadrados y a mi eso me parece personalmente muy feo, como el intento de un niño de 3 años por dibujar un coche
0 K 7
#3 Luiskelele
Y más feo que su putísima madre.
2 K 31
#4 tobruk1234
#3 Si algun dia tienes la posibilidad de viajar a japon alli el 80% de los turismos son ese modelo y la verdad en comparacion con el multipla es hasta mas bonito
1 K 19
RanaPaca #6 RanaPaca
#4 una cosa no quita la otra. También he visto los kei car japoneses, y para ciudad son prácticos, pero también son feos de cojones
1 K 18
#15 Luiskelele
#4 he tenido la suerte de ir de vacaciones y flipé.

Comparados con el múltipla, un cagarro con ruedas es flamante, pero aún así…
0 K 10
obmultimedia #25 obmultimedia *
#3 Mas feo que pegarle a un padre con un calcetín sudao en la boca el día de su cena favorita.
0 K 10
LoboAsustado #8 LoboAsustado
Jodo , ahora también van a quitarle el trono de coches horrendos a Fiat?? Es que los chinos no respetan nada?
2 K 30
johel #31 johel *
#8 #14 Japones, es un diseño kei car.
0 K 11
#2 capitan.meneito
NSFW. Puto feo es. La ostia.
1 K 21
frg #18 frg *
#2 #12 Es un puto coche. A menos que te masturbes con su perfil, ¡qué más dá!
2 K 41
johel #26 johel *
#2 Es un kei car, son asi. Vehiculos funcionales al 200%; Pequeños, poco potentes, un poco mas altos y a veces algo mas estrechos de lo habitual, perfectos para callejear, para reparto ligero y para usar en el pueblo para pequeñas tareas.
p.d. En europa teniamos el pequeño monovolumen y los chiquitajos 4 plazas que eran mas bien biplazas, pero la industria europea los destruyo porque les salia mas rentable vender 2 coches mas caros que 3 baratos. Ahora nos pasan todos los paises por encima, no venden el caro ni el barato, ni el bonito, ni el feo.
2 K 40
#9 Leon_Bocanegra
Lo que viene siendo un kie car.
1 K 20
Torrezzno #33 Torrezzno
Hay un poco de noticia en el anuncio publicitario
0 K 20
pitercio #29 pitercio *
Se ve aerodinámico :troll:
Lo miras y no sabes si está de frente o lado. Se nota que lo han hecho cúbico porque es más complicado hacerlo esférico, ahora esas paredes por dentro dan para cortinas y cuadros.
0 K 12
JackNorte #5 JackNorte
La unica ventaja que veo a los aranceles es que saquen pronto conduccion autonoma y que los estados compren coches chinos para servicio publico.
Asi los aranceles no tendrian repercusion
0 K 12
johel #30 johel *
#5 jajajajaja. Para las derechas el dinero de los impuestos no es de nadie, antes muertos que comprar un coche chino para el servicio publico, mejor un coche al fabricante amigote bien hinchado primero de subvenciones, luego de sobrecostes y finalmente de mordidas.
0 K 11
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
Nissan cube de AliExpress
0 K 12
arturios #19 arturios
Un Kei Car empezó como una especie de motocarro familiar muy pequeño y casi exento de impuestos, así que son como cajas que tienen todo el volumen aprovechado y se aparcan en casi cualquier sitio es.wikipedia.org/wiki/Kei_car

Por cierto, por Europa he visto flamantes motocarros nuevos y eléctricos, mientras que en España ya no queda casi ninguno y me parece que sería la solución ideal para el comercio urbano y el reparto de tiendas on line como esa que todos tenemos en mente, pero no, prefieren un furgonetón para llevar un sobre con alguna pijada... en fin, cosas mías.
0 K 11
ChatGPT #24 ChatGPT
Sin postureo? Van apañados…
Si hasta Dacia se ha adaptado a lo cool para vender más…
0 K 11
Arzak_ #12 Arzak_
Más feo que un tractor por debajo 8-D
0 K 11
#22 Perrota
Y solo en Japón…
0 K 10
Brimstone #28 Brimstone
Podéis decir lo que queráis, pero a mí me encanta. También me encanta el Lada Niva. :shit:
0 K 9
Mixtape96 #1 Mixtape96 *
Ya hay un coche en ese rango de precio: el Hyundai Inster. No se qué obsesión con las marcas chinas.
0 K 8
#7 capitan.meneito *
#1
Nuevo INSTER.
El SUV urbano más versátil 100% eléctrico. Are you in?
Desde
14.130 €
1 Oferta válida hasta 30/11/2025.
Incluye Adelanto Plan MOVES III2.

El trasto este son 15k antes de ayudas. Según la noticia, va.
4 K 63
Mixtape96 #23 Mixtape96
#7 ok... Si es antes de ayudas, ok.
1 K 18
karlos_ #11 karlos_
Vale 8000 euros de mas

Traed un ibiza o similar por 15k
0 K 8
johel #32 johel *
#13 #11 Es un podriame. En cuanto lo adapten y metan las normativas del mercado europeo lo suben 5-10k de precio... sin contar aranceles.
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Candidato a ser el nuevo multipla
0 K 7
Jakeukalane #27 Jakeukalane
#10 ese era bonito.
0 K 10
#17 Doya
No sé donde está en precio y prestaciones la ventaja de este coche. La propia BYD ya tiene el Surf que con ayudas se queda en 11.000€ o incluso modelos más "grandes" como el Atto 2 que financiado con ayudas te lo puedes sacar por 16.000€.
0 K 6
#13 jriguera
Con ese precio y ese concepto, en países como Holanda y otros del norte de Europa los van a vender como churros.
0 K 6

