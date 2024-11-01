edición general
El nuevo barrio de La Cruz del Campo de Sevilla será un homenaje a la Cruzcampo: todas sus calles tendrán nombres relacionados con la cerveza

El Ayuntamiento ha aprobado dedicar todo su callejero a términos vinculados a la elaboración de cerveza, un gesto que pretende reconocer la vinculación centenaria entre la ciudad y la marca. Este nuevo núcleo urbano traerá consigo algo llamativo: sus futuros vecinos, al empadronarse, podrán ver nombres tan peculiares como calle Gambrinus o calle Lúpulo en su documentación oficial, incluido el DNI.

pedrobotero #1 pedrobotero
Calle Pis
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Avenida Delirium Tremens y Plaza de la Pancreatitis Crónica.
reivaj01 #7 reivaj01
#2 Travesía de la Cirrosis
The_Ignorator #5 The_Ignorator
"Todos sus calles tendrán nombres relacionados con la cerveza"

Entonces Cruzcampo no tendrá calle :troll:
#3 JandePorer
Cruzcampo patrocina este barrio. El político que más habla de patriotismo es que el primero que, cuando llega al poder, vende o alquila la patria al mejor postor. Mis dieses #0 por la etiqueta "alcoholismo".
#6 mcfgdbbn3
¿Por qué algunas personas se empeñan en llamar cerveza a un producto que NO lo es?

La Cruzcampo es un producto independiente, no digo que esté mejor o peor, simplemente no es cerveza, es otra cosa.
Euripio #4 Euripio
Avenida de las Drogas Legales
Calle Alcohólicos Anónimos
Callejón de la Cirrosis
