El nuevo barrio de La Cruz del Campo de Sevilla será un homenaje a la Cruzcampo: todas sus calles tendrán nombres relacionados con la cerveza

El Ayuntamiento ha aprobado dedicar todo su callejero a términos vinculados a la elaboración de cerveza, un gesto que pretende reconocer la vinculación centenaria entre la ciudad y la marca. Este nuevo núcleo urbano traerá consigo algo llamativo: sus futuros vecinos, al empadronarse, podrán ver nombres tan peculiares como calle Gambrinus o calle Lúpulo en su documentación oficial, incluido el DNI.