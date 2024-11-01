Nuevo audio entre Villarejo, Casals y Ferreras: “José Villarejo puede cambiar las elecciones de este país”

En el nuevo audio, revelado en la red social X por Guillermo Guijarro, se escucha una conversación distendida y jocosa entre los tres hombres en la que el ejecutivo de Atresmedia, la empresa editora de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón, dice entre risas que el comisario Villarejo “puede cambiar las elecciones de este país”. En la misma conversación, Villarejo presume de la estrecha relación que tiene con Antonio García Ferreras, director de La Sexta y conductor del programa diario Al Rojo Vivo.