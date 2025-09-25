edición general
Nueve de cada diez españoles rechazan el retraso de la edad de jubilación de 67 a 70 años

Hace unos meses Dinamarca fue el primer país europeo en retrasar la edad de jubilación a los 70 años. En España, la última ampliación de la edad de retiro fue en 2011, cuando se aprobó un aumento progresivo de los 65 a los 67 años (que será edad legal de jubilación desde 2027, salvo excepciones). Sin embargo, a las puertas de inaugurar los 67 años como límite legal para jubilarse, los españoles no quieren ni oír hablar de un nuevo retraso hasta los 70 años

Barney_77 #1 Barney_77
Y al que no le importa es porque tiene la prejubilación asegurada o porque no ha trabajado en su vida.
8
#7 MPR
#1 o porque no entendió la pregunta.

:-D
0
BlackDog #8 BlackDog
#1 Porque era jubilado ya xD
3
#9 EISev
#8 prefiere que su marido siga un par de años más en vez de tenerle que aguantar en casa todo el día
1
#12 pablogad
También rechazaban subir la edad a 67 y lo han aceptado agachando las orejas. Lo mismo harán cuando lo pasen a 70 años.
4
Veo #22 Veo *
#12 de hecho, esta noticia está pensada para mover la ventana de Overton con este tema.

Un rechazo de más del 90%? Pues empecemos por normalizar hablar de ello... que se acostumbren a relacionar 70 con jubilación.

Y dentro de 5 años pum! jubilación a los 70.
1
ingenierodepalillos #4 ingenierodepalillos
Uno de cada diez españoles es imbécil.
3
#15 pablogad
#4 uno de cada diez tiene un cargo de dirección que consiste en ir a la oficina a las 10, repartir marrones, invitar a comer clientes (o a p*t*s en algunos casos), tocarse los huevos un rato y pa casa, todo ello con un sueldo bastante alto.
0
ingenierodepalillos #19 ingenierodepalillos
#15 Todo eso no le exime de ser imbécil.
0
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
Deberia ser como en Alemania (ese pais que usan de ejemplo el PP y la CEOE pero solo para lo que les interesa).

Al llegar a cierta edad (creo que son los 50 años) se le ofrece formacion para cambiar de trabajos fisicos a trabajos de oficina o mas sedentarios a los trabajadores por ley. Algo que se les ofrece cada 5 años en caso de no querer aceptar segun me comento un amigo aleman.
Luego los trabajadores deciden si se cambian de trabajo.
Y sus puestos de trabajo son ocupados por gente mas…   » ver todo el comentario
2
Kantinero #6 Kantinero
Dile tu a un tío que lleva 50 tacos en el andamio o asfaltando carreteras que se queda hasta los 70, te da con la pala en la cabeza
1
#10 EISev
#6 hay médicos que piden ampliar a los 70

De hecho hubo polémica hace unos años en la comunidad de Madrid, como son de los que más cobran por trienios etc empezaron a denegar las solicitudes para ahorrar
0
Kantinero #14 Kantinero *
#10 El que voluntariamente asi lo decida como si quiere currar hasta los 80 (siempre que sea capaz de realizar su labor), conozco un taxista autónomo que dice que le tendrán que retirar que el no lo va a hacer, y no lo dice por pasta
Mi dermatólogo lleva 5 años retirado de la pública y sigue un par de días a la semana ejerciendo en la privada, porque dice que se siente mejor y la pasta no le viene mal (supongo que en negro)
0
elmileniarismovaallegar #21 elmileniarismovaallegar *
Es un globo sonda... en 10 años nos meten la jubilación a los 68... y nosotros tan contentos de que no la hayan puesto los 70... es un win-win...
1
efectogamonal #17 efectogamonal
El 1 que falta es el empresaurio que los explota {0x1f525}
0
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Como me encuentre al hijoeputamalpariogonorrea que no lo rechaza...
1
Chinchorro #11 Chinchorro
El décimo es el juez peinado :troll:
1
#3 tobruk1234
9 de cada 10, O sea hay uno que debe ser político o juez pq sino no lo entiendo. Deberían hacer una encuesta para ver quien considera correcto que un expresidente que recibe ingresos, cobre una pensión del estado.
2
treu #18 treu
a los 67 tambien estabamos la mayoria en contra y nos la metieron pero bien metida, y aqui estamos, calladitos. Que se aplicó en el 2013, que no fué hace tanto...
0 K 10
#23 Nusku *
Y la mayoría seguirá votando partidos que quieren retrasarla o suprimirla.
0
hazardum #16 hazardum
Si la esperanza de vida en España es 84 años, creo que es bastante choteo lo de los 70 años, no tiene demasiado sentido, y eso que la de España debe de ser de las mayores de europa, en otros sitios estará por los 81.

La técnica de contratar a conductores locuelos para las excursiones del imserso, no debe estar dando buenos resultados.
0
#13 lordban
Preguntado así en aislado la gente suele estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Si preguntas si quieren dejarle una deuda impagable a los nietos y una fiscalidad asfixiante a los hijos también te dirán que lo rechazan, el tema es que todo a la vez no puede ser.
0
ingenierodepalillos #20 ingenierodepalillos
#13 Falso dilema, se pueden hacer mil y una reformas para que el sistema de pensiones sea viable sin necesidad de subir la edad de jubilación.
2
#25 lordban
#20 Claro, reduciendo la pensiones máxima hasta que cuadre. También afecta y tampoco gusta.
0
Veo #24 Veo
#13 por tus huevos morenos!
0

menéame