Nueve de cada diez españoles rechazan el retraso de la edad de jubilación de 67 a 70 años

Hace unos meses Dinamarca fue el primer país europeo en retrasar la edad de jubilación a los 70 años. En España, la última ampliación de la edad de retiro fue en 2011, cuando se aprobó un aumento progresivo de los 65 a los 67 años (que será edad legal de jubilación desde 2027, salvo excepciones). Sin embargo, a las puertas de inaugurar los 67 años como límite legal para jubilarse, los españoles no quieren ni oír hablar de un nuevo retraso hasta los 70 años