Nueve de cada diez españoles rechazan el retraso de la edad de jubilación de 67 a 70 años

Hace unos meses Dinamarca fue el primer país europeo en retrasar la edad de jubilación a los 70 años. En España, la última ampliación de la edad de retiro fue en 2011, cuando se aprobó un aumento progresivo de los 65 a los 67 años (que será edad legal de jubilación desde 2027, salvo excepciones). Sin embargo, a las puertas de inaugurar los 67 años como límite legal para jubilarse, los españoles no quieren ni oír hablar de un nuevo retraso hasta los 70 años
Un rechazo de más del 90%? Pues empecemos por normalizar hablar de ello... que se acostumbren a relacionar 70 con jubilación.
Y dentro de 5 años pum! jubilación a los 70.
Al llegar a cierta edad (creo que son los 50 años) se le ofrece formacion para cambiar de trabajos fisicos a trabajos de oficina o mas sedentarios a los trabajadores por ley. Algo que se les ofrece cada 5 años en caso de no querer aceptar segun me comento un amigo aleman.
Luego los trabajadores deciden si se cambian de trabajo.
Y sus puestos de trabajo son ocupados por gente mas… » ver todo el comentario
De hecho hubo polémica hace unos años en la comunidad de Madrid, como son de los que más cobran por trienios etc empezaron a denegar las solicitudes para ahorrar
Mi dermatólogo lleva 5 años retirado de la pública y sigue un par de días a la semana ejerciendo en la privada, porque dice que se siente mejor y la pasta no le viene mal (supongo que en negro)
La técnica de contratar a conductores locuelos para las excursiones del imserso, no debe estar dando buenos resultados.