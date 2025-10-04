·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4508
clics
Haiku "de la lucha de clases"
4656
clics
Muere el actor Javier Manrique. Secundario recurrente en el cine de Álex de la Iglesia, se ganó el cariño del publico con sus personajes en las series televisivas 'A las once en casa' y 'Camera café'
3453
clics
La constitucionalización del derecho al aborto: algunas reflexiones sobre mamoneo constitucional
4174
clics
No quiso darle a Trump una espada para Carlos III y fue destituido del museo que dirigía
3519
clics
Ayuso y el efecto Torrente
más votadas
455
Un vídeo del Cecopi ocultado por la Generalitat confirma que la alerta a móviles se barajó con dos horas de antelación
520
El asesor religioso de Trump, Robert Morris, admite finalmente que abusó sexualmente de una niña de 12 años (Eng)
615
Madrid se rebela contra la prohibición de Ayuso y llena los balcones con banderas palestinas
469
Flotilla de ayuda a Gaza: por qué la interceptación es una clara violación del derecho internacional
656
Italia se paraliza por Gaza con una huelga general y protestas contra Meloni
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
18
clics
Una nueva ola de bombardeos israelíes deja al menos siete muertos en la ciudad de Gaza pese al plan de paz
En horas previas, cinco personas han sido asesinadas por un proyectil dirigido contra una casa y el ataque de un dron en una zona de desplazados ha dejado dos niños fallecidos.
|
etiquetas
:
gaza
,
bombardeo
,
israel
,
acuerdo
,
plan
,
paz
15
4
0
K
187
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
0
K
187
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pepel
Menudo plan de paz.
2
K
41
#4
ahotsa
#1
Es obvio, claro que es un plan... para los genocidas mal-NAZI-dos.
1
K
30
#7
johel
#1
No han entendido que "Dale fuego a un hombre, y estará caliente un día; préndele fuego y estará caliente el resto de su vida" era un puto chiste.
0
K
11
#10
sotillo
#1
De exterminio acelerado
0
K
11
#3
soberao
Joder, estos genocidas son capaces de dejar a Trump sin el Nobel de la Paz...
2
K
32
#5
Leon_Bocanegra
#3
eso sería un insulto a los Estados Unidos.
1
K
12
#2
ahotsa
*
Putos genocidas mal-NAZI-dos. Qué pocas esperanzas tengo...
1
K
21
#8
XtrMnIO
Un sionista nunca es de fiar.
0
K
13
#6
Galton
Obviamente, la única paz que busca Israel es la paz de los cementerios...
0
K
9
#9
alfon_sico
*
#6
pasar 70 muertos diarios a 7 el primer día. Veremos el segundo (los contabilizados oficiales se entiende)
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente