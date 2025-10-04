edición general
Una nueva ola de bombardeos israelíes deja al menos siete muertos en la ciudad de Gaza pese al plan de paz

Una nueva ola de bombardeos israelíes deja al menos siete muertos en la ciudad de Gaza pese al plan de paz

En horas previas, cinco personas han sido asesinadas por un proyectil dirigido contra una casa y el ataque de un dron en una zona de desplazados ha dejado dos niños fallecidos.

pepel #1 pepel
Menudo plan de paz.
ahotsa #4 ahotsa
#1 Es obvio, claro que es un plan... para los genocidas mal-NAZI-dos.
johel #7 johel
#1 No han entendido que "Dale fuego a un hombre, y estará caliente un día; préndele fuego y estará caliente el resto de su vida" era un puto chiste.
sotillo #10 sotillo
#1 De exterminio acelerado
#3 soberao
Joder, estos genocidas son capaces de dejar a Trump sin el Nobel de la Paz... :roll:
#5 Leon_Bocanegra
#3 eso sería un insulto a los Estados Unidos.
ahotsa #2 ahotsa *
Putos genocidas mal-NAZI-dos. Qué pocas esperanzas tengo...
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Un sionista nunca es de fiar.
#6 Galton
Obviamente, la única paz que busca Israel es la paz de los cementerios... :wall:
alfon_sico #9 alfon_sico *
#6 pasar 70 muertos diarios a 7 el primer día. Veremos el segundo (los contabilizados oficiales se entiende)
