El novio de Ayuso pide su absolución en la causa por fraude al considerar que "no es un proceso justo" por la condena al fiscal general

El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, esgrime en su escrito de defensa que los delitos reconocidos vienen precedidos "por la actuación delictiva del fiscal general del Estado".
| etiquetas: gonzález amador , absolución , fiscal general
Ya lo dije hace tiempo, veras que risas si no se le puede juzgar por sacar una noticia filtrada en el periodico
Aquí el problema ha sido filtrar sus correos para redito político para atacar a su novia
Pero vamos que por una mala actuación (muy cuestionable) del fiscal general que presuntamente (se le condenó sin asegurar que fue él) no quita todos los delitos cometidos.
"Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo"
Pero igual me tengo que comer mis palabras y han encontrado un atajo......
La que se puede montar es épica