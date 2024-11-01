edición general
El novio de Ayuso pide su absolución en la causa por fraude al considerar que "no es un proceso justo" por la condena al fiscal general

El abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, esgrime en su escrito de defensa que los delitos reconocidos vienen precedidos "por la actuación delictiva del fiscal general del Estado".

#1 Mengüi
Si acaba absuelto este tipo, entonces sí que es para pegarle fuego al oso, al madroño y a su pm.
12
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#1 Los que vivimos en Madrid agradeceremos que de una puta vez dejéis de identificar a esta gentuza con una ciudad y una provincia en la que hay una gran diversidad de opiniones, aunque desgraciadamente gobierne quien gobierna. Hace no mucho tuvimos una alcaldesa de izquierdas, os recuerdo. Deja en paz al oso y al madroño que no tienen la culpa. Ni los que no votamos a esta gentuza del PP tampoco.
3
#9 Mengüi
#6 A ver, que viven en Madriz. Qué quieres que diga, que hay que pegarle fuego a la plaza de las flores de Murcia? :troll:
1
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
#9 Habría que guillotinarles en la Plaza Mayor. Eso sí te lo compro.
1
sotillo #13 sotillo
#6 Huir, ya solo sois rehenes
0
sotillo #11 sotillo
#1 Con no votarles y poder limpiar la judicatura ya estarían bien jodidos
0
BlackDog #12 BlackDog
#1 Si acaba absuelto, es por saltarse la ley para redito politico amigo, que el fiscal general ha filtrado las comunicaciones de sus abogados con hacienda...

Ya lo dije hace tiempo, veras que risas si no se le puede juzgar por sacar una noticia filtrada en el periodico
0
#20 lamarisevadecañas
#12 madre mía,
0
Sr.No #4 Sr.No *
Efectivamente, lo dejas posar medio año para que se enfríe y mueves ficha. Y Zaplana se murió ya? Luego dirán que no son una banda criminal organizada para delinquir.
6
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Tengo la desagradable intuición de que este asqueroso se va a librar. Y que esto tampoco va a costarle votos a la arrabalera inepta y corrupta que gobierna en Madrid.
3
yoma #2 yoma
Es que con la condena del fiscal, el novio de Ayuso pasa de ser un defraudador confeso a ser un ciudadano ejemplar. ¿Cómo era aquello de no mezclar churras con merinas?
2
sotillo #15 sotillo
#2 No creo que sepan diferenciar entre parientes
0
BlackDog #17 BlackDog
#2 Se ha vulnerado su derecho a defensa, se le ha atacado públicamente... se han filtrado datos personales y correos privados de su defensa con hacienda... no se, yo creo que quedará libre por usar las instituciones con fines espurios
1
yoma #18 yoma
#17 Antes de que pasara todo eso ya era un defraudador confeso y eso no se lo quita ninguna mala actuación posterior. Además hay otros delitos en los que está incurso que no han sido afectados por estas actuaciones, que por otro lado no está claro que hayan existido.
1
BlackDog #19 BlackDog *
#18 Amigo, si tienes un problema con hacienda lo normal es ser un defraudador confeso, incluso si eres inocente no te merece la pena gastar años de tiempo, dinero y juicios para demostrar que era mentira. El 80% de las investigaciones de hacienda acaban así, con defraudadores confesos.

Aquí el problema ha sido filtrar sus correos para redito político para atacar a su novia
0
yoma #21 yoma *
#19 Pero es que no solo es el fraude a hacienda, también es falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal.
Pero vamos que por una mala actuación (muy cuestionable) del fiscal general que presuntamente (se le condenó sin asegurar que fue él) no quita todos los delitos cometidos.
0
reithor #8 reithor
A ver, no le presionen al pelucas Burnet, que se suicida o se va de España.
1
#5 Oliram *
Ya he puesto varias veces este comentario (y resulta un tanto pesado ya lo sé).

"Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo"

Pero igual me tengo que comer mis palabras y han encontrado un atajo......
La que se puede montar es épica
1
Chinchorro #14 Chinchorro
Va a acabar todo el pueblo de la comunidad de Madrid desfilando de rodillas ante un trono que le van a instalar en la puerta del sol y besándole el nardo uno por uno mientras le imploran perdón.
0
#16 MenéameParaLosFascistas
Ayuso, hija de puta.
0

