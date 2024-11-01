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Se nos queda un país "precioso": la vivienda en la España vaciada sube hasta un 130%

Durante años, la vivienda en España se explicó con un mapa sencillo: el problema estaba en las grandes ciudades y el remedio, en alejarse. La periferia funcionaba como válvula de escape, un mercado paralelo con precios “humanos” para quien no podía asumir el metro cuadrado de Madrid o Barcelona. Ese relato ya no sirve. Montse Cespedosa, asesora inmobiliaria, sostiene que “la vivienda se descontrola en la España vaciada” y que “la periferia ya no es un refugio”. No habla de una subida gradual, sino de una aceleración que empieza a parecer estruc

| etiquetas: españa , vivienda , casas
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Ciudades de 50000 habitantes "España Vaciada", claro que si guapi
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ombresaco #6 ombresaco
#2 #5 eso da una idea del conocimiento que se tiene de España desde donde se toman las decisiones

Igual que cuando te sacan como noticia nacional que el metro de Madrid se ha estropeado, o huelga de basureros en Madrid...
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makinavaja #13 makinavaja
#2 Para Madrid, todo lo que no es Madrid, es España vaciada.... es lo que antes llamaban "provincias", pero que ha pasado de moda.... :-D :-D
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#5 srskiner
lo de la subida es una mierda, pero llamar España vaciada a un municipio de 30.000 habitantes en la provincia de Alicante es de cabeza vaciada.
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cosmonauta #1 cosmonauta *
"Sube hasta"'no significa nada. Villena, Torre Pacheco o Elda tampoco son la España vaciada.
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#12 Martillo_de_Herejes
#1 Efectivamente, incluir a Villena, Elda o Torre Pacheco en el saco de la "España vaciada" es no tener ni puta idea de lo que es la España vaciada ni del tamaño de Elda (y ya si incluimos Petrer, pues más aún) o el de Villena. Pero imagino que la "asesora inmobiliaria" es incapaz de situar Elda en un mapa de la provincia de Alicante.
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strike5000 #3 strike5000
Artículo de perogrullo que se puede resumir en:

Cuanto más cerca esté la población de una ciudad importante, más sube el precio de la vivienda en dicha población.
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#4 jaramero
Teletrabajo por ley del 80% máximo al mes en puestos que la tecnología lo permita y ya verás cómo se llena.
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elgranpilaf #8 elgranpilaf
#4 No. Tú sabes lo que va a pasar con eso? Que todo el mundo se va a ir a la costa. Y que conste que estoy a favor del teletrabajo. De hecho yo lo hago y me ha permitido irme de Madrid a mi pueblo (de costa sí)
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ombresaco #9 ombresaco
#8 supongo que dependerá del caso... si es un 80% semanal, es viajar cada semana, quizás depende de dónde esté la empresa, puede ser demasiado. También puede haber gente que prefiera estar donde su familia...
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#10 manolo555
#8 No a todo el mundo nos gusta la costa. Yo tambien me he podido ir a un pueblo a vivir, pero en la montaña.
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#11 jaramero
#8 ni de coña. Hay mucha gente que prefiere la montaña y que no haya turistas cerca.
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
miradlo por el lado positivo, cuando venga la tylow switch y la rosalia podremos ir con nuestros coches-vivienda al parking, y hacer mas felices las colas, porque ademas sigue viniendo mas peñita...asi que nada de camionetas o suv...que estamos ya apretados
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#14 Borgiano
El cobete.
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#15 sliana
Es que el problema de la vivienda esta en las ciudades por exceso de demanda. La misma demanda que vacía las viviendas en los pueblos.
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menéame