Se nos queda un país "precioso": la vivienda en la España vaciada sube hasta un 130%

Durante años, la vivienda en España se explicó con un mapa sencillo: el problema estaba en las grandes ciudades y el remedio, en alejarse. La periferia funcionaba como válvula de escape, un mercado paralelo con precios “humanos” para quien no podía asumir el metro cuadrado de Madrid o Barcelona. Ese relato ya no sirve. Montse Cespedosa, asesora inmobiliaria, sostiene que “la vivienda se descontrola en la España vaciada” y que “la periferia ya no es un refugio”. No habla de una subida gradual, sino de una aceleración que empieza a parecer estruc