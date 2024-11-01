Noem miente al decir que el 70% de los detenidos por ICE tienen cargos o han cometido delitos violentos [ENG]  

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue duramente criticada el domingo por un experto en inmigración después de distorsionar falsamente los propios datos del DHS sobre los cargos penales de los detenidos. Noem apareció el domingo por la mañana en CBS Face The Nation, donde le preguntaron: "¿Qué porcentaje de los que tiene bajo custodia ha cometido un delito?" Ella respondió rápidamente: "El 70% ha cometido o tiene cargos por delitos violentos". La presentadora añadió, de manera directa: "No es el 70%".