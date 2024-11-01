edición general
Noem miente al decir que el 70% de los detenidos por ICE tienen cargos o han cometido delitos violentos [ENG]  

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue duramente criticada el domingo por un experto en inmigración después de distorsionar falsamente los propios datos del DHS sobre los cargos penales de los detenidos. Noem apareció el domingo por la mañana en CBS Face The Nation, donde le preguntaron: "¿Qué porcentaje de los que tiene bajo custodia ha cometido un delito?" Ella respondió rápidamente: "El 70% ha cometido o tiene cargos por delitos violentos". La presentadora añadió, de manera directa: "No es el 70%".

themarquesito #3 themarquesito
Noem miente... y ahí podía haber acabado el titular, pero es necesario especificar la patraña
#2 Grahml
«Presentador: "¿Qué porcentaje de los que tiene bajo custodia ha cometido un delito?"

Noem: "El 70% ha cometido o tiene cargos por delitos violentos".

Presentador: "No es el 70%".

Noem: "Sí lo es. Ustedes eligen los números que les parecen convenientes, pero esos son los hechos".

Presentador: "Su agencia dice que el 47% tiene condenas penales"

Noem: "Otra vez equivocado. Les daremos los números correctos para que los usen".»
pepel #6 pepel
Es posible que tenga razón; EE.UU. es un país de delincuentes.
janatxan #4 janatxan
Y para que se molestan en inventar excusas si no las necesitan :shit:
#1 Galton
Mentirosos compulsivos...
taSanás #5 taSanás
a ver, si lo que haces es igualar la detención a un "cargo", ya podrías decir que es el 100%..
no ha estado espabilado...
