No es voluntad, es biología: ¿por qué hay cuerpos que se resisten a perder peso?

Las investigaciones demuestran que la batalla para mantener el peso no tiene que ver con la fuerza de voluntad, sino con la biología. Los científicos explican cómo podemos trabajar con nuestro cuerpo, en lugar de contra él.
Pero vamos, a mi me da igual, cada uno vive como quiere.
Evidentemente, los hábitos son imprescindibles.
Un consejo: haced pesas para que los músculos no encojan, porque una parte de esa reducción del metabolismo viene de ahí.
Parece que el cuerpo no solo tiene memoria muscular, si no también de la grasa, por eso es importante que a los chavales no se les infle con comida basura y que hagan deporte, si no, más tarde pueden tener mas problemas en el futuro.
En cualquier caso, llevar una vida sana, haciendo deporte y comiendo bien, independientemente de que se pierda peso o no por las razones que sean, siempre será algo bueno que puedas hacer por tu salud.
La verdad es que te desmoraliza.
Hace un año me quise quitar 12 kilos de más. Pese a que hago ejercicio cada día y creía comer bien, algo me hacía engordar. Al final pues: eliminé por completo el azúcar. Nada de fritos. En aceite, todo lo que pueda asarse con una gota de aceite esparcida con pincel. Nada de pan y… » ver todo el comentario