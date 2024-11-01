No hay tutela judicial para las personas trabajadoras

Hay una situación crítica derivada del incremento de la litigiosidad en este ámbito y correlativamente, de la carencia de personal y de jueces y juezas. El caso es que los señalamientos se demoran y los tiempos de respuesta del aparato judicial se alargan de forma interminable. Como ejemplo de esta demora, recientemente Enrique Lillo me ha hecho llegar un caso de una demanda de nulidad de despido presentada por un trabajador contra una cooperativa de las cárnicas, en el juzgado de lo social nº 6 de Murcia