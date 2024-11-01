·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9776
clics
Nuevo Bulo en El In-Mundo
5929
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
7479
clics
Un diputado lee un discurso hecho por ChatGPT y no borra el final
5037
clics
Repetir palabras no es hablar
4054
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
más votadas
438
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
359
ICE acusado de torturar sexualmente a migrantes en el antiguo campo de la Segunda Guerra Mundial Fort Bliss, entre más de 80 violaciones denunciadas [Eng]
474
Feijóo, no me engañas: demostré en el Congreso siete años de abandono ferroviario del PP
531
Feijóo pide que Puente dimita porque el Gobierno "nos ha llenado de datos" y el choteo es épico: "Dimisión por exceso de información. La primera vez que lo oigo"
543
Agentes de ICE están aplastando deliberadamente los testículos de niños y hombres en un centro de tortura de Texas (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
89
clics
“No eres Slytherin. Tienes 36 años”: cuando Hogwarts dejó de explicar el mundo
La saga que marcó a los millennials ya no conecta con una Generación Z criada en la precariedad, el desencanto político y la burla de la nostalgia.
|
etiquetas
:
harry potter
,
ocio
,
millenials
,
genz
,
política
,
sociedad
7
0
0
K
60
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
60
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
skaworld
"La Generación Z se ha formado en un escenario muy distinto: crisis financiera, precariedad estructural, salarios estancados, polarización política y una sensación persistente de que el sistema no funciona."
"La Generación Y se ha formado en un escenario muy distinto: crisis financiera, precariedad estructural, salarios estancados, polarización política y una sensación persistente de que el sistema no funciona."
"La Generación X se ha formado en un escenario muy…
» ver todo el comentario
7
K
76
#12
Ainur
*
#2
La única diferencia de los que vienen despues de los millenials es que no se tragaron lo de "con una licenciatura tendrás un buen trabajo" y que la Y emigro más en la crisis del 2008 porque vieron la ostia de los milenials que no lo hicieron.
1
K
12
#1
azathothruna
Yo supere el gusto por esa saga en el momento que entendi como son los britanicos (xenofobia) y como se ve la relacion magos-muggles
2
K
28
#4
tdgwho
#1
malditos muggles
0
K
10
#6
PasaPollo
#1
Mi momento favorito es cuando a la Jotaká le dicen que no hay judíos en Hoghwarts y dice que sí, un tal Anthony Goldstein.
Obviando que el chaval irlandés tiene la coña recurrente de hacer explotar cosas, la buena de Jotaká podría haber metido a otros grupos nada tópicos, como Gangstarap McChicken como un negro de intercambio del Bronx.
Si se le hubiese criticado la falta de españoles, ahora tendríamos pululando por Hufflepuff a un Juan Paéllez de la Sangría. Pensad en ello.
4
K
54
#13
PasaPollo
#6
En el ies Juan Sebastián Chamorro de Hechicería, en las mágicas tierras albaceteñas, se reunirían variopintos personajes como el indeciso Uxío Queimadiña, el fuerte Eneko Kotxexplosionoak y la cosmopolita Aïda Pendència.
4
K
46
#14
PasaPollo
#13
Evidentemente Uxío terminaría gobernando el mundo mágico sin que nadie supiese muy bien por qué, y Eneko y Aïda tendrían un tórrido romance con sus altibajos.
1
K
30
#17
kosako
#13
me toca un poco las narices que te dejes a José Gazpachez y a la pícara Salmoreja Bermeja. Pero siempre hubo cierto racismo por parte de los Queimadiños.
1
K
30
#15
Regreso
#6
Pop Tamariz Yunque
0
K
10
#8
Ainur
Harry Potter es una saga literaria sobrevalorada y de esa escoba no me bajo. Eso sí, las pelis entretienen bien, con pocas pretensiones.
2
K
28
#11
azathothruna
#8
Yo la veo como empezo
Libro para niños pequeños
Se hizo famosa porque se adapto al crecimiento de su audiencia.
1
K
18
#16
Cabre13
#8
Tal cual. No es que sea mala, no hace falta ponernos a darle vueltas a lo incoherente de su mundo y el pésimo gusto de ciertos arcos y personajes. Tampoco pararse a mirar en sus aciertos de estructura, trama y escritura.
El problema es que está sobrevalorada, que se ha convertido en una franquicia de éxito mundial incuestionable y demasiada gente las tiene como si fuesen el puto top de la fantasía infantil-juvenil y con esa actitud se ha conseguido enterrar e ignorar a otras obras que tienen la misma o más calidad.
0
K
10
#18
Tronchador.
*
#8
#16
He de decir que nunca me han entusiasmado, pero hay que reconocer que son pasables y entretenidas. Y eso teniendo en cuenta que el tema de las películas de magos, en general, nunca me han gustado porque son un continuo
deus ex machina
.
En fin, que la gente se ha flipado mucho con la saga.
Teniendo en cuenta el nivel cinematográfico que hay una película medio bien hecha se convierte en obra maestra.
0
K
7
#3
Poll
A mí por suerte Harry Potter y Pokémon ya me pilló con pelos en los huevos y ni puto caso.
1
K
21
#5
azathothruna
#3
Yo me hice fan de pokemon terminando la secundaria
Ya no me gusta tanto, por cansina y repetitiva (y porque el imbecil elegia estar en la friendzone, aparte de no ganar nada) pero mejor que crepusculo y demas mierda.
2
K
28
#7
skaworld
#3
#5
Pokemon tratraba de la vida de un menor no escolarizado que deambulaba vagabundeando y apostando en peleas de animales...
5
K
52
#9
azathothruna
#7
Esclavitud de animales.
No me quiero imaginar cuantos magikarp murieron cuando comian "pescado"
O que pokemones se convertian en comida.
Yo apoyo la teoria de que giovanni es papa de ash
2
K
30
#10
Poll
#7
Pues suena bien, igual le doy una oportunidad
2
K
31
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"La Generación Y se ha formado en un escenario muy distinto: crisis financiera, precariedad estructural, salarios estancados, polarización política y una sensación persistente de que el sistema no funciona."
"La Generación X se ha formado en un escenario muy… » ver todo el comentario
Obviando que el chaval irlandés tiene la coña recurrente de hacer explotar cosas, la buena de Jotaká podría haber metido a otros grupos nada tópicos, como Gangstarap McChicken como un negro de intercambio del Bronx.
Si se le hubiese criticado la falta de españoles, ahora tendríamos pululando por Hufflepuff a un Juan Paéllez de la Sangría. Pensad en ello.
Libro para niños pequeños
Se hizo famosa porque se adapto al crecimiento de su audiencia.
El problema es que está sobrevalorada, que se ha convertido en una franquicia de éxito mundial incuestionable y demasiada gente las tiene como si fuesen el puto top de la fantasía infantil-juvenil y con esa actitud se ha conseguido enterrar e ignorar a otras obras que tienen la misma o más calidad.
En fin, que la gente se ha flipado mucho con la saga.
Teniendo en cuenta el nivel cinematográfico que hay una película medio bien hecha se convierte en obra maestra.
Ya no me gusta tanto, por cansina y repetitiva (y porque el imbecil elegia estar en la friendzone, aparte de no ganar nada) pero mejor que crepusculo y demas mierda.
No me quiero imaginar cuantos magikarp murieron cuando comian "pescado"
O que pokemones se convertian en comida.
Yo apoyo la teoria de que giovanni es papa de ash