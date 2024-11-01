edición general
"No compres un coche nuevo, quédate con el viejo". El argumento de estos suizos contradice todo lo que nos han contado: conducir un coche antiguo es más ecológico

El parque móvil en España es uno de los más viejos de Europa. La edad media del parque de turismos en España ya es de 14,5 años, con más de la mitad de los coches que tienen más de 15 años. Es tanto un síntoma de unos coches nuevos cada vez más caros como el de la erosión de nuestro poder adquisitivo. Algunos, intentan ver el lado positivo, pues se suele decir que conservar un coche lo más tiempo posible es más ecológico que comprar uno nuevo. Entonces, ¿qué es mejor, conservar el viejo coche con motor gasolina, o diesel, o comprar uno nuevo?

15 comentarios
salteado3
Seguirás importando el combustible desde muy lejos y quemándolo luego donde vives, devolviendo CO2 a la atmósfera y –peor– envenenando a los de alrededor con gases cancerígenos.

Si vas a comprar otro coche a combustión, alarga el que tienes.

Lo siguiente es uno eléctrico o no lo cambies.

nopolar
#1 Ea, eso es exactamente lo que pienso.

Deviance
#1 correcto, un carro que te dure hasta que ya no de más de si.... no cambiar coche cada dos por tres así capricho.....

Gry
Algo que los fabricantes apreciarán en su justa medida, con lo que les cuesta que compremos coches eléctricos.

Que compremos coches eléctricos solo les cuesta a unos cuantos fabricantes, las ventas están subiendo en la UE un 24% y un 75% en España.

#1 Es la conclusión a la que llega el estudio de la Swiss Automotive Aftermarket del qué habla el artículo.

salteado3
#8 Si lo he deducido yo sin leer el artículo es porque es algo más que evidente.

Tambien es evidente que la industria automovilística europea:

- Se ha dormido en los laureles.
- Ha vivido de rentas pensando que nadie compraría fuera de las marcas tradicionales (estoy pensando en los chinos)
- Tan seguros estaban que han preferido subir precios y vender menos coches pensando que no había alternativa
- Ahora que han tensado tanto la cuerda y los consumidores empiezan a explorar con gusto y…   » ver todo el comentario

vicvic
Eso que se lo digan a las autoridades, no a nosotsos. Yo tengo un coche diésel perfectamente mantenido, sin problemas y al que todavía le quedarían unos años de funcionamiento y como tiene etiqueta B el año que viene tendré que ir comprando uno nuevo.

Y el primer criterio para su elección es la etiqueta que le asignen, a poder ser 0, porque si no no podré disfrutar toda su vida útil..y aún así veremos, que revaluan los criterios cada x tiempo.

nopolar
#2 Si no lo puedes usar en tu ciudad vendelo de segunda mano que seguramente habrá gente que le pueda dar unos cuantos años más de uso en su zona.

elmileniarismovaallegar
No tengo idea de índices de contaminación en uso/fabricación/mantenimiento de coches de combustión vs. eléctricos/híbridos... pero lo que sí se es que tirar un coche que funciona (y generar con ello 1200kg de residuos contaminantes) para comprarme otro coche nuevo es lo menos ecológico que se me ocurre...

salteado3
#4 Se entiende el concepto sin que exageres. De los 1.200kg muchos son de metal reciclable. Adivina a qué se dedican los chatarreros. "Oh, no, un coche de 1.200 kg de residuos contaminantes, de ahí no hay nada que sacar!" :troll:

salteado3
#11 Los Animales, arboles y plantas arrojan sombra. ¿Qué comes? ¿Líquenes?

R2dC
#14 Era una referencia a esto: youtu.be/CrhqXDOZw5s?t=16

eltxoa
nos han contado, quién? los que venden coches nuevos y sus comerciales la wonder genocide y similares, no?

ddomingo
Pues como todo depende... Depende de muchos factores como cuántos km te haces anualmente.

poxemita
Quiero mi Nobel de medioambiente, tengo 2 coches, ambos segunda mano, el chico se ha ido este año a la universidad y el grande está en 4° de carrera. Y encima en conjunto no hacemos más de 10k -12k km /apo de forma conjunta.

R2dC
#9 Y yo sólo uso transporte público y no como nada que arroje sombra. A mi que me den 2 nobeles de esos.
0 K 10

