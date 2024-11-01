"No compres un coche nuevo, quédate con el viejo". El argumento de estos suizos contradice todo lo que nos han contado: conducir un coche antiguo es más ecológico

El parque móvil en España es uno de los más viejos de Europa. La edad media del parque de turismos en España ya es de 14,5 años, con más de la mitad de los coches que tienen más de 15 años. Es tanto un síntoma de unos coches nuevos cada vez más caros como el de la erosión de nuestro poder adquisitivo. Algunos, intentan ver el lado positivo, pues se suele decir que conservar un coche lo más tiempo posible es más ecológico que comprar uno nuevo. Entonces, ¿qué es mejor, conservar el viejo coche con motor gasolina, o diesel, o comprar uno nuevo?
Si vas a comprar otro coche a combustión, alarga el que tienes.
Lo siguiente es uno eléctrico o no lo cambies.
Que compremos coches eléctricos solo les cuesta a unos cuantos fabricantes, las ventas están subiendo en la UE un 24% y un 75% en España.
#1 Es la conclusión a la que llega el estudio de la Swiss Automotive Aftermarket del qué habla el artículo.
Tambien es evidente que la industria automovilística europea:
- Se ha dormido en los laureles.
- Ha vivido de rentas pensando que nadie compraría fuera de las marcas tradicionales (estoy pensando en los chinos)
- Tan seguros estaban que han preferido subir precios y vender menos coches pensando que no había alternativa
- Ahora que han tensado tanto la cuerda y los consumidores empiezan a explorar con gusto y… » ver todo el comentario
Y el primer criterio para su elección es la etiqueta que le asignen, a poder ser 0, porque si no no podré disfrutar toda su vida útil..y aún así veremos, que revaluan los criterios cada x tiempo.