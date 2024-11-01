«No es coincidencia que esta pérdida de democracia se dé al mismo tiempo que el auge de la tecnología digital»

Para Carissa Véliz, doctora en Filosofía y profesora de Ética en la Universidad de Oxford, la privacidad es poder. Por eso –advierte– las decisiones que tomemos sobre nuestra privacidad en un mundo globalizado y digital moldearán el futuro de la humanidad durante décadas. Hablamos a través de notas de voz de la red social Signal en esta entrevista «en diferido» sobre economía de datos, democracia y ética digital.En Privacidad es poder advierte de que las empresas y los gobiernos nos están rastreando a cada minuto