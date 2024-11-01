edición general
5 meneos
15 clics
«No es coincidencia que esta pérdida de democracia se dé al mismo tiempo que el auge de la tecnología digital»

«No es coincidencia que esta pérdida de democracia se dé al mismo tiempo que el auge de la tecnología digital»

Para Carissa Véliz, doctora en Filosofía y profesora de Ética en la Universidad de Oxford, la privacidad es poder. Por eso –advierte– las decisiones que tomemos sobre nuestra privacidad en un mundo globalizado y digital moldearán el futuro de la humanidad durante décadas. Hablamos a través de notas de voz de la red social Signal en esta entrevista «en diferido» sobre economía de datos, democracia y ética digital.En Privacidad es poder advierte de que las empresas y los gobiernos nos están rastreando a cada minuto

| etiquetas: carissa véliz , democracia , privacidad , tecnología , ética
4 1 0 K 61 cultura
sin comentarios
4 1 0 K 61 cultura

menéame