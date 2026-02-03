Un niño de 4 años, agredido sexualmente por un menor de 16 en un centro tutelado por el Gobierno de Chivite

El centro avisó a la madre un día después del ingreso en el hospital y no le comunicó que podía tratarse de una agresión sexual hasta dos días más tarde. Tras lo ocurrido, el menor de 4 años fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra. La madre del niño, cuya patria potestad se encuentra suspendida, fue informada al día siguiente, el domingo 18 de enero, mediante un mensaje enviado desde el centro sin explicar a la madre el origen del traslado hospitalario.