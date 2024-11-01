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Nieve, sangre y una mentira: por qué "Fargo" es una de las películas más influyentes de los 90

Nieve, sangre y una mentira: por qué "Fargo" es una de las películas más influyentes de los 90

A tres décadas de su estreno, la obra de los Coen sigue fascinando a los nuevos espectadores por su mezcla de thriller criminal, ironía y personajes atrapados en un caos absurdo.

| etiquetas: fargo , coen
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2 comentarios
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juliusK #1 juliusK
Porque es un peliculón. Aparte de la grotesca chapuza criminal las escenas de Francess con su tripota y su marido son maravillosas.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Es una página argentina: Sin lugar para los débiles es No Country for Old Men (No es país para viejos ); Perros de la Calle es Reservoir Dogs
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menéame