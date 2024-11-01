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Nieve, sangre y una mentira: por qué "Fargo" es una de las películas más influyentes de los 90
A tres décadas de su estreno, la obra de los Coen sigue fascinando a los nuevos espectadores por su mezcla de thriller criminal, ironía y personajes atrapados en un caos absurdo.
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#1
juliusK
Porque es un peliculón. Aparte de la grotesca chapuza criminal las escenas de Francess con su tripota y su marido son maravillosas.
4
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#2
MoñecoTeDrapo
*
Es una página argentina:
Sin lugar para los débiles
es
No Country for Old Men
(
No es país para viejos
);
Perros de la Calle
es
Reservoir Dogs
1
K
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menéame
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