·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15586
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
8118
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
6856
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
8806
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
5778
clics
Por solo 550.000€
más votadas
575
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
454
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
383
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día
392
La jueza de la DANA afea a un imputado que aporte recortes de medios digitales llenos de comentarios con insultos hacia ella
434
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
33
meneos
51
clics
Ni religión católica ni islámica: laicismo en la escuela pública
Católicos e islamistas unidos en el objetivo común de amurallar las clases de religión pagadas con dinero público
|
etiquetas
:
religión
,
escuela
,
laicismo
,
islam
,
catolicismo
27
6
2
K
430
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
27
6
2
K
430
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
*
En la práctica, España es un país confesional o, al menos, uno en en que la iglesia católica disfruta de enormes privilegios heredados de la dictadura nacionalcatólica anterior. Y, si no ponemos remedio, se convertirá en un país multiconfesional ys que las demás religiones exigirán los mismos privilegios.
Relacionada
www.meneame.net/story/justicia-obliga-govern-balear-impartir-religion-
4
K
63
#3
javierchiclana
La enseñanza de supersticiones a edad temprana, cuando somos extremandamente vulnerables, es un claro abuso infantil... al menos que
no nos hagan cómplices
.
2
K
50
#2
GatoBermejo
*
Católicos, musulmanes y... evangelistas.
www.meneame.net/story/espana-esta-viviendo-boom-iglesias-evangelicas-m
1
K
17
#4
Andreham
Así tiene que ser, TODAS fuera de las aulas.
Es una lástima que para que el debate siquiera se plantee o se de un "toque de atención" en el espectro público sobre este asunto, hayamos tenido que llegar a un momento en el que dos nuevas religiones quieren meter su zarpa.
Pero bueno, algunos sólo aprenden a base de hostias.
1
K
14
#5
oscarcr80
#4
Que dos nuevas religiones?
0
K
8
#6
oscarcr80
En unos años, menus halal para TODOS los alumnos, con independencia de su religion. Modificacion de los horarios, para permitir los rezos de los antijamon, prohibicion de las clases de gimnasia. Excursiones
forzadas
a mezquitas para dar a conocer
imponer
las bondades de su religion.
Por solo citar unas pocas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Relacionada
www.meneame.net/story/justicia-obliga-govern-balear-impartir-religion-
www.meneame.net/story/espana-esta-viviendo-boom-iglesias-evangelicas-m
Es una lástima que para que el debate siquiera se plantee o se de un "toque de atención" en el espectro público sobre este asunto, hayamos tenido que llegar a un momento en el que dos nuevas religiones quieren meter su zarpa.
Pero bueno, algunos sólo aprenden a base de hostias.
forzadasa mezquitas para dar a conocer imponerlas bondades de su religion.
Por solo citar unas pocas.