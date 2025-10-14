edición general
Ni religión católica ni islámica: laicismo en la escuela pública

Ni religión católica ni islámica: laicismo en la escuela pública

Católicos e islamistas unidos en el objetivo común de amurallar las clases de religión pagadas con dinero público

Esteban_Rosador #1
En la práctica, España es un país confesional o, al menos, uno en en que la iglesia católica disfruta de enormes privilegios heredados de la dictadura nacionalcatólica anterior. Y, si no ponemos remedio, se convertirá en un país multiconfesional ys que las demás religiones exigirán los mismos privilegios.

javierchiclana #3
La enseñanza de supersticiones a edad temprana, cuando somos extremandamente vulnerables, es un claro abuso infantil... al menos que no nos hagan cómplices. :wall:
2 K 50
Andreham #4 Andreham
Así tiene que ser, TODAS fuera de las aulas.

Es una lástima que para que el debate siquiera se plantee o se de un "toque de atención" en el espectro público sobre este asunto, hayamos tenido que llegar a un momento en el que dos nuevas religiones quieren meter su zarpa.

Pero bueno, algunos sólo aprenden a base de hostias.
1 K 14
#5 oscarcr80
#4 Que dos nuevas religiones?
0 K 8
#6 oscarcr80
En unos años, menus halal para TODOS los alumnos, con independencia de su religion. Modificacion de los horarios, para permitir los rezos de los antijamon, prohibicion de las clases de gimnasia. Excursiones forzadas a mezquitas para dar a conocer imponer las bondades de su religion.

Por solo citar unas pocas.
0 K 8

