edición general
17 meneos
32 clics
España está viviendo un boom de iglesias evangélicas y Madrid es su punta de lanza. Tiene poco de casualidad

España está viviendo un boom de iglesias evangélicas y Madrid es su punta de lanza. Tiene poco de casualidad

No corren buenos tiempos para la Iglesia católica, que lidia con un desplome de vocaciones y una clara pérdida de practicantes. Hay sin embargo otras fes a las que les está yendo mejor. A medida que la comunidad latinoamericana ha ido ganando presencia en la región de Madrid lo ha hecho también la Iglesia evangélica, cada vez más presente en sus calles y con mayor influencia. Tanto, de hecho, que hay quien calcula que está abriendo lugares de culto a una velocidad pasmosa.

| etiquetas: iglesias evangélicas , madrid
14 3 3 K 85 actualidad
18 comentarios
14 3 3 K 85 actualidad
Comentarios destacados:    
ipanies #4 ipanies
Estamos importando lo peor de LATAM gracias a la política ppsuna, la derecha corrupta católica española se abraza con la derecha corrupta evangelista latinoamericana.
4 K 63
kumo #18 kumo
#4 Tío que llevamos 8 años de PSOE con un control de fronteras nulo y tú sigues hablando del PP :palm:
0 K 6
#7 joseclc
Que miedo me da esto.
3 K 61
pingON #2 pingON
los evangélicos apoyan a israel porque creen que jesús vendrá cuando israel sea dueño de jerusalem y esos cuentos.

Espero que se hagan el harakiri cuando descubran lo evinente "no hay cuchara"
2 K 44
#6 uruK
#2 Creo que eso depende de la iglesia evangélica en cuestión, que hay tropecientas.
0 K 7
alcama #17 alcama
#6 Tu dales las razón, que ahora estan a full con esto de Israel y ven a Israel en todas partes
0 K 5
#8 ombresaco
#2 No lo entiendes... esto que dice mi libro sagrado es literal, y aquél que lo ponga en duda es un blasfemohereje y además probablemente debe morir (depende del poder que tenga la institución religiosa en ese momento y lo impune que sea). Cuando la realidad desmiente, ese párrafo o pasaje se convierte en "hay que hacer caso al mensaje, no a la literalidad", o era metafórico, o contextualizable...
2 K 25
#16 Tensk
#3 @ccguy ¿también te parece mal que señale las duplicadas?
0 K 11
#15 tierramar *
Es fácil que se adhieran a la derecha , con la excusa de la defensa de la familia tradicional. www.lapoliticaonline.com/espana/politica-es/feijoo-tambien-sale-a-la-c
0 K 18
Blooder #10 Blooder
Es una mierda este Madrid que ni las ratas pueden vivir...
1 K 18
Macadam #12 Macadam
#10 Las ratas gobiernan y viven de puta madre en este Madrid, a pesar de lo que dijese el bueno de Rosendo :-|
0 K 12
sleep_timer #1 sleep_timer
Bueno, tienen mas marcha que las otras.
0 K 12
wata #11 wata
Hay nicho de mercado. Y seguramente usarán la caridad, es decir, repartir comida para ir captando adeptos. Y el PP entró al trapo llevando a la flipada esa a su mitin hace un tiempo.
Son peligrosos. No hay que tomárselo a broma.
0 K 11
EsanZerbait #9 EsanZerbait *
hay quien calcula que está abriendo lugares de culto a una velocidad pasmosa.
Pues vaya cálculo, ciencias exactas lo llamarán...
0 K 10
GeneWilder #14 GeneWilder
El penúltimo submarino anglo contra la Hispanidad.
0 K 10
#5 beltraneja
Son como una secta, la señora que cuidaba a mi madre decía que les controlaban lo que vestían, si acudían o no al culto, te echaban en cara públicamente en la iglesia si te habían visto con falda demasiado corta. Me imagino que al principio la gente irá como forma de no perder sus raíces y relacionarse, y luego ya es tu mundo y te quedas.
0 K 7

menéame