España está viviendo un boom de iglesias evangélicas y Madrid es su punta de lanza. Tiene poco de casualidad

No corren buenos tiempos para la Iglesia católica, que lidia con un desplome de vocaciones y una clara pérdida de practicantes. Hay sin embargo otras fes a las que les está yendo mejor. A medida que la comunidad latinoamericana ha ido ganando presencia en la región de Madrid lo ha hecho también la Iglesia evangélica, cada vez más presente en sus calles y con mayor influencia. Tanto, de hecho, que hay quien calcula que está abriendo lugares de culto a una velocidad pasmosa.