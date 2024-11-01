edición general
8 meneos
30 clics
La justicia obliga al Govern balear a impartir religión islámica a una alumna en Palma

La justicia obliga al Govern balear a impartir religión islámica a una alumna en Palma

Añade que la Administración tiene la obligación de prestar en la enseñanza pública educación religiosa, asignatura que para los alumnos es voluntaria, y en esa oferta cabe incluir distintas confesiones cuando tengan concertado con el Estado los convenios correspondientes...

| etiquetas: religión , laicismo , enseñanza , escuela , adoctrinamiento , islam
7 1 0 K 91 politica
12 comentarios
7 1 0 K 91 politica
Comentarios destacados:      
javierchiclana #1 javierchiclana
Esto es demencial. Para no "molestar" a la sacrosanta secta católica nos veremos arrastrados a sostener un catequista de cada secta en la escuela (disfrazados de maestros) Un verdadero abuso infantil dirigido las personas más vulnerables.

Recuerdo que la mayoría de las sectas abrahámicas niegan la evolución de las especies y la igualdad de género... menudo cacao mental para los nenes.
7 K 98
Narmer #9 Narmer
#1 Hay sacar a las religiones de las escuelas ya. Me niego a que se pague con mis impuestos ese proselitismo.

El que quiera adorar seres imaginarios que lo haga, pero no con dinero público.
3 K 39
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
La derecha queria religion en las escuelas... pues ala, que lo disfruten...
Ahora escupiran bilis, cuando es una situacion que han creado ellos xD

Dejad a los niños en paz, mamarrachos!
3 K 60
#8 Pitchford
La enseñanza de religiones a los niños debería estar prohibida hasta en las iglesias. En casa y gracias. Lo de la enseñanza de religiones en la escuela es alucinante que siga persistiendo todavía.. y encima multiplicándose..
2 K 48
#11 Pepepistolas
#8 Multiplicandose en una religion concreta , la de paz y amor, Allahu Akbar
0 K 5
#12 Pitchford
#11 Y las evangelistas en breve supongo..
0 K 18
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
O todos o ninguno. Me parece bien.
1 K 32
#3 endy *
Estado aconfesional en una dimensión paralela.
2 K 19
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
allahu akbar!!
1 K -4
#4 Lusco2
#2 Alhamdulillah un fiel, pensaba que todos eran kafires.
0 K 7
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#2 gracias a la derecha, que no quiere sacar la religión de los colegios
4 K 67
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#2 mira que fácil es acabar con esto solo pidiendo sacar a todas las religiones de la aulas
1 K 38

menéame