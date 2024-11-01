El 'New York Times' publica una guía de Madrid y lo que les llama la atención no es el Prado ni el Bernabéu: 'ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica'

Se destaca en el primer párrafo de la guía turística es que Madrid, más allá de ser una de las ciudades más visitadas de Europa, "ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica, atrayendo a expatriados de las antiguas colonias españolas". "Esta ciudad sin salida al mar solía ser una simple parada para los viajeros que se dirigían a ciudades costeras como Barcelona o Marbella. Ya no es así".