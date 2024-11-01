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El 'New York Times' publica una guía de Madrid y lo que les llama la atención no es el Prado ni el Bernabéu: 'ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica'

Se destaca en el primer párrafo de la guía turística es que Madrid, más allá de ser una de las ciudades más visitadas de Europa, "ha superado a Miami como la capital extraterritorial no oficial de Latinoamérica, atrayendo a expatriados de las antiguas colonias españolas". "Esta ciudad sin salida al mar solía ser una simple parada para los viajeros que se dirigían a ciudades costeras como Barcelona o Marbella. Ya no es así".

| etiquetas: new york times , guía , madrid , miami
5 1 2 K 3 MADRID
9 comentarios
5 1 2 K 3 MADRID
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El gran reemplazo es esto?
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Aokromes #3 Aokromes
#1 este es el reemplazo bueno, rojos de izquierdas por inmigrantes votantes de derechas :troll:
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#8 mariopg
#1 efectivamente, los cristofascistas necesitan mano de obra barata que además llene las iglesias
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wildseven23 #5 wildseven23
Clickbait brutal = sensacionalista.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
Lo que opine EEUUNGA UNGA ya no es un honor. Mejor esperar a ver qué dice China.
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Doisneau #7 Doisneau
Madrid se desarrolló como un nexo de barrios que se fusionaron entre sí, lo que le confiere una belleza singular y una mezcla arquitectónica que refleja la personalidad de cada barrio

Luego lo unico de lo que pueden presumir es el edificio es ese Schweppes, pero super bonito todo si :troll:
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Asimismov #9 Asimismov
Visto como tratan el ICE a los meso y suramericanos, no me extraña que abandonen Miami, Florida, ...
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neo1999 #4 neo1999
No van a parar hasta convertir todas las ciudades de España en un parque temático con precios de vivienda que sólo podrán pagar ellos.
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#6 HangTheRich
Me limpio el culo con el NYT
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menéame