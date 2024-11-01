edición general
Netanyahu entre los 50 líderes mundiales invitados a unirse a la Junta de Paz de Gaza (EN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se una a la Junta de Paz de Gaza como miembro fundador, informó Ynet el sábado por la noche

#5 Toponotomalasuerte
Fe en las instituciones.... Fe para que venga alguien y las haga saltar de una puta vez y termine con esta decadencia moral de occidente.
2 K 47
Trigonometrico #10 Trigonometrico
#5 Las instituciones que usan Windows y no usan Linux, y no hay sobornos y corrupción de por medio, que va.
0 K 11
#6 laruladelnorte
Cuando la realidad supera la ficción...el verdugo de palestinos invitado por su cooperante en el genocidio. :-/
1 K 30
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
No había ninguna duda xD

Lo que veo es que quieren crear “los del lado bueno de la historia” un organismo internacional de extrema derecha para reemplazar a la ONU, los acuerdos de derecho internacional y los DDHH.

Y que sea un organismo que dependa de los intereses particulares de los integrantes.
0 K 20
#4 candonga1
Faltan Putin, Xi, Khamenei, Salmán bin Abdulaziz...
0 K 19
Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
Y va a soltar el Netanyahu 1.000 millones de dólares? xD
0 K 19
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues
#3 Los soltará el contribuyente estadounidense, como siempre.
0 K 12
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
Es un plan que no tiene en cuenta a los palestinos y tiene en cuenta a Israel.
0 K 12
Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
Es un plan que no tiene en cuenta a los palestinos y tiene en cuenta a Israel, un personaje con orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
0 K 12

