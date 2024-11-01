Netanyahu entre los 50 líderes mundiales invitados a unirse a la Junta de Paz de Gaza (EN)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se una a la Junta de Paz de Gaza como miembro fundador, informó Ynet el sábado por la noche
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , eeuu , trump , netanyahu
Lo que veo es que quieren crear “los del lado bueno de la historia” un organismo internacional de extrema derecha para reemplazar a la ONU, los acuerdos de derecho internacional y los DDHH.
Y que sea un organismo que dependa de los intereses particulares de los integrantes.