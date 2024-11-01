edición general
Y si los nazis hubiesen ganado la guerra (La filmoteca maldita)

Este video de La filmoteca maldita explora diversas ucronías nazis, analizando qué habría pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. El autor repasa obras como Patria, The Man in the High Castle y It Happened Here. Critica que muchas producciones caen en errores históricos o visiones caricaturescas y propaganda, sin profundizar realmente en cómo cambiaría la cultura, el arte o la economía bajo un régimen totalitario fascista.

No es una ucronía. Los nazis ganaron la guerra ideológica, la humanidad ha perdido. Casi cien años después tenemos una generación enarbolando banderas y sacando a pasear los brazos, el "pueblo judío" oprimido en el holocausto es ahora opresor de palestinos con su sionazismo extremo, cometiendo genocidio. Los países que combatieron con sangre y vidas de sus ciudadanos abrazan políticas totalitarias análogas al nazismo, con líderes infiltrados en las cámaras de representantes que admiran el tercer reitch. Eso es lo que tenemos, la distopía llamando a la puerta.
España sería una colonia y la granja de Europa.

Viendo al monotesticular, la habrían conquistado en dos días.
