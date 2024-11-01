Y si los nazis hubiesen ganado la guerra (La filmoteca maldita)  

Este video de La filmoteca maldita explora diversas ucronías nazis, analizando qué habría pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. El autor repasa obras como Patria, The Man in the High Castle y It Happened Here. Critica que muchas producciones caen en errores históricos o visiones caricaturescas y propaganda, sin profundizar realmente en cómo cambiaría la cultura, el arte o la economía bajo un régimen totalitario fascista.
| etiquetas: nazis , cine , series , guerra , ucronías , nazismo , alemania , sgm
Viendo al monotesticular, la habrían conquistado en dos días.