La Navidad y sus supuestos vínculos paganos [ENG]

Cada año, alrededor de navidades, a los cazadores de mitos les encanta recordar que la Navidad en realidad es un festival pagano que los cristianos plagiaron forzando su dogma sobre creencias preexistentes. Su elección de festival varía: ora son las Saturnalia, ora el solsticio de invierno, ora un festival cívico de Sol Invictus, o todo a la vez. Conviene señalar que no hay vínculo entre Saturnalia y Navidad, de hecho las Saturnalia continuaron siendo celebradas junto con la Navidad por cristianos durante un siglo. Sí hay lazos con el solsticio

Claro que tiene vínculos paganos o mas bien paganinis, la pasta que se nos va en esas fiestas, que a muchos no les gustan ya, pero gastan y gastan, xD
Con lo que está vinculado es con el solsticio de invierno, forzando no poco la interpretación de las profecías de Malaquías, poniendo a Jesús como "sol de justicia".
