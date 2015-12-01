La Navidad y sus supuestos vínculos paganos [ENG]

Cada año, alrededor de navidades, a los cazadores de mitos les encanta recordar que la Navidad en realidad es un festival pagano que los cristianos plagiaron forzando su dogma sobre creencias preexistentes. Su elección de festival varía: ora son las Saturnalia, ora el solsticio de invierno, ora un festival cívico de Sol Invictus, o todo a la vez. Conviene señalar que no hay vínculo entre Saturnalia y Navidad, de hecho las Saturnalia continuaron siendo celebradas junto con la Navidad por cristianos durante un siglo. Sí hay lazos con el solsticio