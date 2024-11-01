Nacho Cano carga duramente contra el Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mío"

"Que esta banda de delincuentes pague por lo que ha hecho, que ha hecho ya mucho daño", ha asegurado el artista, haciendo hincapié en que "tienen que pagar por ello" y dedicando unas palabras al presidente del Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mio". Nacho Cano también ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso. "Si se dedicara solamente a trabajar y no a defenderse de estos sinvergüenzas todo el día, todos nos beneficiaríamos mucho", ha comentado el artista. "Ella tiene el voto de la gente, no está como Pedro Sanchez por trucos..."