Nacho Cano carga duramente contra el Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mío"

"Que esta banda de delincuentes pague por lo que ha hecho, que ha hecho ya mucho daño", ha asegurado el artista, haciendo hincapié en que "tienen que pagar por ello" y dedicando unas palabras al presidente del Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mio". Nacho Cano también ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso. "Si se dedicara solamente a trabajar y no a defenderse de estos sinvergüenzas todo el día, todos nos beneficiaríamos mucho", ha comentado el artista. "Ella tiene el voto de la gente, no está como Pedro Sanchez por trucos..."

Sandman #4 Sandman
Nadie se lo merece, Nacho.
11 K 138
alfre2 #2 alfre2 *
Me apunto!! Yo tampoco lo merezco, prefiero dormir a pierna suelta.
11 K 125
#12 Pastis
#2 ¿donde hay que apuntarse?
1 K 16
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Que era criticarlo, no alabarlo, Ignacio.
3 K 56
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El ex miembro de Mecano ha aclarado que su opinión se corresponde con "lo que la mayoría de la gente piensa". "Voy por la calle y me para gente que, sea de izquierdas o derechas, piensa como yo", ha añadido... la coca... la coca... es lo que tiene... en serio tú piensas?
3 K 52
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
Ni Pedro Sanchez ni el resto de los españoles también
1 K 35
Milmariposas #14 Milmariposas
Qué importante es la salud mental... Y sobre todo no darle voz a capullos fachas como él!
1 K 32
#7 ElFascismoMata *
¿Y ese tal Nacho Cano quien es? ¿Un clon de Mario Vaquerizo?

Parece una momia, no ha envejecido muy bien ni física ni mentalmente, porque para decir que la gente de izquierdas piensa como él, que es un adulador de Ayuso, hay que tener un deterioro cognitivo enorme.

O que le rieguen con subvenciones de dinero público, claro.
2 K 29
#19 davidvsgoliat
Nadie lo merece.
1 K 22
lameiro #10 lameiro
Y tiene razón, Sanchez no se ha portado muy bien, pero en ningun caso se merece esa tortura.
1 K 21
antesdarle #8 antesdarle
Yo en estos momentos  media
1 K 20
nemesisreptante #15 nemesisreptante
¿y el periodista no le puede preguntar exactamente que truco ha usado Pedro Sanchez para gobernar que no haya usado Ayuso antes?
1 K 20
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#15 Es 20 minutos la marca blanca del Inmundo.
0 K 20
Pyrefox #9 Pyrefox
Ver un show tuyo? Perrosanxe? Vamos ni mi peor enemigo.
1 K 18
rendri #5 rendri
Para la mierda antihistorica que haces nacho tampoco se pierde mucho. Por favor devuélveme el dinero de malinche o al menos cuenta la historia real. Gracias.
0 K 14
Kantinero #6 Kantinero
Y tus esclavos mexicanos que tal van Nacho?
0 K 12
Lenari #11 Lenari
#6 Pues parece que les va bien. De momento, el musical sigue en cartelera en Mexico DF

malinchethemusical.com/cdmx/
0 K 10
Kantinero #13 Kantinero
#11 Y cobran ya religiosamente?
0 K 12
Lenari #18 Lenari
#13 Probablemente más que tú.
0 K 10
Kantinero #22 Kantinero
#18 lo dudo muy mucho , para empezar ya no trabajo
0 K 12
Lenari #24 Lenari
#22 Pues entonces, seguro que cobran más que tú.
0 K 10
Urasandi #25 Urasandi
Nacho, tú si que la has cagado duramente...
0 K 11
sotillo #26 sotillo
Que daño hacen las drogas y por mucho que se repita no nos hacemos una idea
0 K 10
#21 solojavi
¡Menuda obviedad! Ni Pedro Sánchez, ni la mayor parte de la humanidad merece ser castigada de ese modo.
No se atreve a expresar eso mismo sobre Netanyahu porque sabe que él merece ese castigo e incluso otros peores.
0 K 8
#23 sliana
ni el ni nadie. tanta soberbia no puede ser sana.
0 K 7
dark_soul #20 dark_soul
Viniendo de alguien que su mayor logro musical ha sido tocar dos teclados al mismo tiempo sin cagarse encima... Ni tan mal.
0 K 6

