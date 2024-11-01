Nacho Cano carga duramente contra el Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mío"

"Que esta banda de delincuentes pague por lo que ha hecho, que ha hecho ya mucho daño", ha asegurado el artista, haciendo hincapié en que "tienen que pagar por ello" y dedicando unas palabras al presidente del Gobierno: "Pedro Sanchez no se merece ver un show mio". Nacho Cano también ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso. "Si se dedicara solamente a trabajar y no a defenderse de estos sinvergüenzas todo el día, todos nos beneficiaríamos mucho", ha comentado el artista. "Ella tiene el voto de la gente, no está como Pedro Sanchez por trucos..."
Parece una momia, no ha envejecido muy bien ni física ni mentalmente, porque para decir que la gente de izquierdas piensa como él, que es un adulador de Ayuso, hay que tener un deterioro cognitivo enorme.
O que le rieguen con subvenciones de dinero público, claro.
No se atreve a expresar eso mismo sobre Netanyahu porque sabe que él merece ese castigo e incluso otros peores.