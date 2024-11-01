La mutación que explica por qué la mayoría de los asiáticos no tiene olor corporal

Mientras que el 85% de las personas de ascendencia asiática posee una alteración genética en el gen ABCC₁₁, que protege frente al olor corporal, entre europeos y africanos sólo está presente en el 3% de la población. Esto explica por qué en el Lejano Oriente no se usa desodorante. El gen ABCC₁₁ codifica una proteína en las glándulas sebáceas que ayuda a las células a liberar lípidos al sudor. Después, la flora presente en nuestra piel los descompone dando como resultado olor axilar. Pero los asiáticos al tener el gen disfuncional no huelen.
