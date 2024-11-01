edición general
La mutación que explica por qué la mayoría de los asiáticos no tiene olor corporal

Mientras que el 85% de las personas de ascendencia asiática posee una alteración genética en el gen ABCC₁₁, que protege frente al olor corporal, entre europeos y africanos sólo está presente en el 3% de la población. Esto explica por qué en el Lejano Oriente no se usa desodorante. El gen ABCC₁₁ codifica una proteína en las glándulas sebáceas que ayuda a las células a liberar lípidos al sudor. Después, la flora presente en nuestra piel los descompone dando como resultado olor axilar. Pero los asiáticos al tener el gen disfuncional no huelen.

Vamos a centrarnos.

Yo también he Un amigo también ha visto videos que usan a asiáticos y asiáticas de inodoros.

Pero eso no significa que sean inodoros, significa que hay mucho pervertido que consume eso.
skaworld #3 skaworld
#2 Los inodoros no son asiáticos, de toda la vida son blancos
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 Cierto.

Lo que sí es apropiado es lo de los genes.

El gen que nombran ABC (el resto sobra) si es para el inodoro, y apostaría a que el gen Elmundo también lo es.
skaworld #6 skaworld
#4 ¡Jamás! El ABC no es para el inodoro que tiene grapa, mucho cuidado con eso! De ahí el conocido eslógan de la rotativa "ABC: El periódico que no sirve ni para limpiarse el culo"
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#6 Gracias por la info, no lo sabía.
Yo es que siempre uso OKdiario.

No gano para pantallas.
Ferran #10 Ferran
#6 He corregido el titular ;)
skaworld #12 skaworld
#10 aguafiestas
Xtrem3 #11 Xtrem3
#2
 media
jonolulu #5 jonolulu
Te puedes cagar en un chino que no pasa nada
#13 pandasucks
Es gracias al pixelado, tenéis que probarlo, funciona!
#1 bestiapeluda
Protege frente al olor, pero no ayuda a la hora de soltar lípidos de los que el cuerpo se quiere librar. Igual no es mejor
#8 Cuchifrito
#1 Igual no es que el cuerpo quiera librarse de ellos sino que le da al sudor alguna propiedad, quizá haga que el sudor se evapore más gradualmente y sea mejor en ciertas condiciones pero a lo mejor es peor en otras.
#9 bestiapeluda
#8 pues igual también, ni idea. Y en el cuerpo de la noticia, nada interesante
