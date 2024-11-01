edición general
Musk afirma que en el futuro será innecesario ahorrar dinero: gracias a la IA todos dispondremos de un "alto ingreso universal"

En distintas intervenciones públicas y entrevistas, el fundador de Tesla y SpaceX ha insistido en que la automatización masiva reducirá los costes de producción de bienes y servicios hasta niveles casi insignificantes. En ese escenario, alimentos, vivienda, transporte y atención médica serían accesibles para todos, haciendo innecesario el ahorro y diluyendo las actuales desigualdades económicas.

#6 Tuathan
¡Comunista! :-D
jdmf #13 jdmf
Lo que en palabras de un magnate, viene a decir que "Todos seréis esclavos de Nosotros y si no hará falta el dinero será por que os lo quitaremos todo"
hazardum #15 hazardum
Ya hay recursos para que todos puedan vivir dignamente hoy, y no se hace, se deja morir a la gente de hambre y competir por migajas mientras seguimos jugando todos en el juego que quieren los ricos, que obviamente tienen todas las de ganar al tener todo ellos y cada vez mas.

La IA solo va a beneficiar al poderoso.
Herrerii #4 Herrerii
Cuando se refiere a todos, se refiere a todos los arios ;)
UnbiddenHorse #10 UnbiddenHorse
#4 creo que piensa más en una extinción masiva y que se quedará en con sus sirvientes
ummon #17 ummon
#10 Cuando la realidad copia a la ficción:
Herederos de la singularidad (novela) : extinción "tutelada"
Las torres del olvido ( novela) : Renta básica (muy, muy básica) Novela antigua pero sigue actual.
ummon #16 ummon
#4 Cuando se refiere a todos, se refiere a todos los arios que ya son ricos actualmente.
Olepoint #5 Olepoint
¿ Piensa instalar un sistema social del estado del bienestar universal ?

¿ Elon, cómo piensas acabar con el gran problema ? La codicia del individuo frente al bienestar del grupo.
#2 Sacapuntas
Pues que vaya dando ejemplo y soltando la mosca. Que a cada usuario de X le vaya pidiendo cuanta bancaria e ingresando 1.000.000 US Dollars.
#18 JanSolo
De como desde el capitalismo va a llevar al ideal socialista. Con motores de curvatura y replicadores de objetos y alimentos.
#7 chavi
Musk es imbécil
uyquefrio #8 uyquefrio
¿Y eso va antes o después de colonizar Marte? :troll:
#12 pirat
Gracias a él y los suyos no hay que preocuparse por el futuro...
También lo van a exterminar.
#19 Almirantecaraculo
Pero hasta entonces mantengamos a medio planeta con un cuenco de arroz
meroespectador #9 meroespectador
Cuando va hasta arriba de keta y tiene el movil a mano es más peligroso que un mono con una pistola.
