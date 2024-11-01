Musk afirma que en el futuro será innecesario ahorrar dinero: gracias a la IA todos dispondremos de un "alto ingreso universal"

En distintas intervenciones públicas y entrevistas, el fundador de Tesla y SpaceX ha insistido en que la automatización masiva reducirá los costes de producción de bienes y servicios hasta niveles casi insignificantes. En ese escenario, alimentos, vivienda, transporte y atención médica serían accesibles para todos, haciendo innecesario el ahorro y diluyendo las actuales desigualdades económicas.
La IA solo va a beneficiar al poderoso.
Herederos de la singularidad (novela) : extinción "tutelada"
Las torres del olvido ( novela) : Renta básica (muy, muy básica) Novela antigua pero sigue actual.
¿ Elon, cómo piensas acabar con el gran problema ? La codicia del individuo frente al bienestar del grupo.
Elon Musk desata controversia al exigir 120 horas semanales a empleados del DOGE. Además de querer imponer jornadas laborales extremadamente largas, también ha promovido el trabajo no remunerado
También lo van a exterminar.