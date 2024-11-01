Musk afirma que en el futuro será innecesario ahorrar dinero: gracias a la IA todos dispondremos de un "alto ingreso universal"

En distintas intervenciones públicas y entrevistas, el fundador de Tesla y SpaceX ha insistido en que la automatización masiva reducirá los costes de producción de bienes y servicios hasta niveles casi insignificantes. En ese escenario, alimentos, vivienda, transporte y atención médica serían accesibles para todos, haciendo innecesario el ahorro y diluyendo las actuales desigualdades económicas.