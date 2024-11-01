edición general
8 meneos
43 clics
Los músicos no sienten dolor como el resto de las personas

Los músicos no sienten dolor como el resto de las personas

Un estudio publicado en PAIN y descrito recientemente por su autora principal, Anna M. Zamorano, en The Conversation, analiza el cerebro de un grupo de voluntarios, músicos y no músicos, después de causar dolor en su mano. Observaron que, como ya sospechaban, los músicos soportan mejor el dolor. Pero no solo eso. Todo lo que normalmente desbarata el dolor en el cerebro seguía intacto en ellos. Comprobar esto no solo da solución a una incógnita. También ayuda a entender por qué algunas personas lidian mejor con el dolor que otras.

| etiquetas: músicos , dolor , estudio , anna m. zamorano
6 2 0 K 110 ciencia
11 comentarios
6 2 0 K 110 ciencia
Comentarios destacados:      
rob #1 rob
Pues encantado le pondría unas banderillas a Bad Bunny.
4 K 39
#8 EmilCor
#1 Músicos, el estudio habla de músicos.
6 K 58
UnDousTres #7 UnDousTres
#1 Ha dicho musicos!
2 K 37
xyria #4 xyria
#1 Yo un estoque.
1 K 25
#5 txepel
#1 “Necio, esto no es nada en comparación de tener que escuchar mi voz todos los días.”
0 K 11
millanin #11 millanin
#1 Claro. Para que no se extinga.
0 K 8
#2 sliana
#1 te lo quieres pinchar
0 K 7
MarkoAurelio #10 MarkoAurelio
#1 esa comprensión lectora…
0 K 6
DrEvil #3 DrEvil
Pues habría que probar con los del reguetón, a ver si es verdad
0 K 11
nopolar #6 nopolar
#3 Pero el artículo habla de músicos.
1 K 19
#9 poseso
Ni los autónomos.
1 K 20

menéame