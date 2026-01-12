edición general
“Las mujeres son clave en la revolución que lucha por el derrocamiento de la teocracia iraní”

El triunfo de la Revolución Islámica la obligó a exiliarse en España en 1980, y no ha dejado desde entonces de trabajar en la distancia por el fin del régimen de los mulás en Irán. La activista por los derechos humanos Nilufar Saberi confía en que la teocracia que impera desde hace más de 45 años en su país esté en el principio del fin. “Ya no pedimos reformas, justicia social o derechos para las mujeres, exigimos el fin de la teocracia y el establecimiento de una democracia secular. Llevamos persiguiendo este objetivo desde hace décadas.

| etiquetas: irán , nilufar saberi , feminismo , teocracia
JackNorte #1 JackNorte
El problema no es que un pais sea una dictadura , el problema es que no este alineado con USA. todos los paises y mas las dictaduras tienen problemas. Pero curiosamente dejan de serlo si su socio es USa aunque cometan un genocidio, eso daria para sospechar , si el margen de apoyo es un genocidio que hacen realmente mal los paises que ataca USA.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Naturalmente
Porque una de las obsesiones de la dictadura iraní es subyugarnos e invisibilizarnos con el velo de las narices
Supercinexin #3 Supercinexin
¿Y los hombres no? Mal empiezan éstas resistencias iraníes si desde el principio diferencian entre unos y otros según lo que les cuelgue entre las piernas. Conmigo que no cuenten, desde luego. Quieren llevar a los iraníes a una dictadura del pensamiento donde no podrán decir nada y los hombres serán marginados.
