“Las mujeres son clave en la revolución que lucha por el derrocamiento de la teocracia iraní”

El triunfo de la Revolución Islámica la obligó a exiliarse en España en 1980, y no ha dejado desde entonces de trabajar en la distancia por el fin del régimen de los mulás en Irán. La activista por los derechos humanos Nilufar Saberi confía en que la teocracia que impera desde hace más de 45 años en su país esté en el principio del fin. “Ya no pedimos reformas, justicia social o derechos para las mujeres, exigimos el fin de la teocracia y el establecimiento de una democracia secular. Llevamos persiguiendo este objetivo desde hace décadas.