Una mujer intenta quemar a su pareja dentro de un local en Bilbao

El suceso se produjo en la noche de este miércoles, sobre las 22.15 horas, en una lonja situada en los bajos de un edificio de viviendas del número 25 de la calle Ollerias Altas de Bilbao, en el barrio de Atxuri. Bomberos y Policía Municipal tuvieron que rescatar al hombre, que había quedado atrapado en la lonja en llamas y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios antes de ser evacuado al Hospital de Basurto, donde todavía permanece.