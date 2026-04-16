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Una mujer intenta quemar a su pareja dentro de un local en Bilbao

Una mujer intenta quemar a su pareja dentro de un local en Bilbao

El suceso se produjo en la noche de este miércoles, sobre las 22.15 horas, en una lonja situada en los bajos de un edificio de viviendas del número 25 de la calle Ollerias Altas de Bilbao, en el barrio de Atxuri. Bomberos y Policía Municipal tuvieron que rescatar al hombre, que había quedado atrapado en la lonja en llamas y tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios antes de ser evacuado al Hospital de Basurto, donde todavía permanece.

| etiquetas: sucesos , violencia doméstica , maltrato
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5 comentarios
16 3 1 K 136 actualidad
#1 Leclercia_adecarboxylata
Eso no está bien.
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#2 DenisseJoel
Seguramente la víctima lo hizo por algún problema psicológico que tenía.
2 K 41
Peka #4 Peka
#2 #3 Hace 3 meses ELA termino en el hospital por una paliza de el.

Una antigua pescadería.

Vuestros discursos misoginos no cuelan.
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me_joneo_pensando_en_ti #3 me_joneo_pensando_en_ti
¿Le han dado ya el indulto?
2 K 18
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
La noticia ya tiene el voto de calidad de Zoidborg xD
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menéame