Una mujer de 80 años muere tras ser abandonada en una remota isla tropical por el crucero de lujo en el que viajaba

Una pasajera de 80 años fue hallada muerta en la isla Lizard (Isla Lagarto), en la Gran Barrera de Coral, en Australia, luego de que el crucero de lujo en el que viajaba zarpara sin ella. El suceso, ocurrido durante la primera escala de un viaje de 60 días valorado en 50.000 USD, ha motivado investigaciones policiales y marítimas, así como una revisión interna por parte de la empresa operadora, Coral Expeditions. La mujer participó en una excursión pero se detuvo a descansar,el barco no hizo recuento de los excusionistas y zarpó sin ella.