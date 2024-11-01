edición general
La muerte de Kurt Cobain "fue un homicidio": nuevos hallazgos forenses cuestionan el suicidio [ENG]

Un equipo no oficial de forenses ha puesto el foco en la autopsia de Cobain y los materiales de la escena del crimen, trayendo a Brian Burnett, un especialista que anteriormente trabajó en casos de sobredosis seguidas de traumatismos por disparos. La investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo, declaró que después de sólo tres días analizando las evidencias, Burnett dijo: 'Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto.'

kreepie
Teorías de asesinato, inducción al suicidio y asistencia al suicidio hay casi desde que ocurrió. Cada dos por tres salen "expertos" contando su versión. Que si lo mató la mujer directamente, que si le comió el coco para deprimirlo más, que si le ayudó a matarse porque estaba sin fuerzas drogadísimo...

La realidad es que está con Elvis y con Jesús Gil jugando al strip póker en un bungalow de Benalmádena.
DayOfTheTentacle
#7 pq benalmádena?
magnifiqus
Venga ya
Pertinax
#1 Sospecho que estos investigadores independientes viven de estas cosas. Si no ven cosas raras no venden, y no cobran.
Quecansaometienes...
#2 Los derechos de la miniserie que ya le han vendido a Netflix no pintan nada aqui ¬¬
ur_quan_master
#1 te sorprenderá saber que es hecho probado que Kurt sabía quién era el asesino de Kennedy. Se lo chivo Elvis que trabajaba de incógnito en una tienda de licor de Aberdeen. Por eso lo eliminaron
:shit:
Graffin
Que fuese un suicidio "inducido" te lo compro viendo como está escrita la carta, pero asesinato...
DayOfTheTentacle
#3 desarrolla ...
carraxe
A ver hombre, que es el Daily Mail, vive de esto
DayOfTheTentacle
¿La Ouija qué dice?
antesdarle
Otro chupito
reivaj01
Yo maté a cur kovein, lo reconozco.
Han sido muchos años de silencio y ya no lo soporto más.
Le maté por un yogur.
cntand
Lo del asesinato ya se dijo cuando murió. Incluso, a finales de los 90, sacaron una peli.
