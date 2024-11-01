La muerte de Kurt Cobain "fue un homicidio": nuevos hallazgos forenses cuestionan el suicidio [ENG]

Un equipo no oficial de forenses ha puesto el foco en la autopsia de Cobain y los materiales de la escena del crimen, trayendo a Brian Burnett, un especialista que anteriormente trabajó en casos de sobredosis seguidas de traumatismos por disparos. La investigadora independiente Michelle Wilkins, que trabajó con el equipo, declaró que después de sólo tres días analizando las evidencias, Burnett dijo: 'Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto.'