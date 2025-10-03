Muerte en directo en TikTok de Balin Miller mientras escalaba El Capitán

Más de 500 personas vieron el fallecimiento del joven mientras estaba a punto de finalizar una ruta en la pared californiana de El Capitán. Según la revista Climbing, su petate se atascó cuando trataba de izarlo, lo que obligo al joven escalador a rapelar para recolocarlo correctamente. Una maniobra fastidiosa pero sencilla. Sin embargo, todo parece indicar que Miller alcanzó con su aparato descensor el final de su cuerda, que carecía de nudo de seguridad, y cayó al vacío desde una altura de 700 metros ante el horror de los espectadores.