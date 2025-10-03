edición general
Muerte en directo en TikTok de Balin Miller mientras escalaba El Capitán

Más de 500 personas vieron el fallecimiento del joven mientras estaba a punto de finalizar una ruta en la pared californiana de El Capitán. Según la revista Climbing, su petate se atascó cuando trataba de izarlo, lo que obligo al joven escalador a rapelar para recolocarlo correctamente. Una maniobra fastidiosa pero sencilla. Sin embargo, todo parece indicar que Miller alcanzó con su aparato descensor el final de su cuerda, que carecía de nudo de seguridad, y cayó al vacío desde una altura de 700 metros ante el horror de los espectadores.

antesdarle #2 antesdarle
No hacer el nudo de seguridad es de ser bastante temerario. Lo siento por la familia y amigos.
cromax #3 cromax
#2 El exceso de confianza puede matarte, hasta cuando eres un fuera de serie.
Que la tierra le sea leve.
#7 alfinal
#2 No entiendo. ¿Se le olvidó? ¿Creyó que no era necesario?
Lutin #5 Lutin
Un tiktoker menos.
#4 Borgiano
Se precipitan los acontecimientos. El análisis de las causas del fatal error lo dejo en manos del panel de ejpertos alpinólogos y cuerdólogos de MNM.
#1 guillersk
Murió haciendo lo que más le gustaba
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
#1 Seguro que tú fuiste de los indignados porque la gente hiciera chascarrillos similares cuando mataron al colega de Trump y sin embargo aquí estás con una de tus memeces habituales
