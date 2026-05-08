Mueren dos guardias civiles en una persecución a narcolanchas en la costa de Huelva

La lucha desigual entre el narcotráfico y la Guardia Civil en la costa de Andalucía occidental se ha saldado con una consecuencia de extrema gravedad. Dos guardias civiles han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar dos patrulleras del Cuerpo mientras perseguían a una narcolancha
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todo muy ético y proporcional.
Y hablaría de legalización del cannabis y derivado, pero el día que eso ocurra estos no se buscarán un trabajo de doblar el lomo, empezarán a traer otras cosas.