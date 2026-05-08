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Mueren dos guardias civiles en una persecución a narcolanchas en la costa de Huelva

La lucha desigual entre el narcotráfico y la Guardia Civil en la costa de Andalucía occidental se ha saldado con una consecuencia de extrema gravedad. Dos guardias civiles han muerto y otros dos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar dos patrulleras del Cuerpo mientras perseguían a una narcolancha

| etiquetas: narcolanchas , huelva , muerte , guardia , civil
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14 comentarios
6 1 0 K 82 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
No sé por qué se les sigue persiguiendo con lanchas en vez de con drones. Hay que actualizarse.
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correcorrecorre #10 correcorrecorre
#7 Relacionada, pero aquí ya notifican la muerte de dos guardia civiles.
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#2 Nuisaint
Está claro que la guardia civil tiene las de perder con los narcos. Yo enviaría al ejercito y reventar a cañonazos a cualquier embarcación de narcos.
6 K 3
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Eso no tiene fin. Los narcos tienen dinero y empezarían a armarse más.
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#4 diablos_maiq *
#2 la guardia civil tiene las de perder con los narcos y los barcos
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tul #5 tul
#2 que empiecen por los bancos que les lavan el dinero, por sus oficinas centrales concretamente, gracias!
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#8 HangTheRich *
#5 y por la propia GC y Policia. Que sin apoyo interno no pasa un gramo de nada
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taSanás #6 taSanás *
#2 porsupuesto, es lo suyo, cañonazos por traer porros.
todo muy ético y proporcional.
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Enésimo_strike #11 Enésimo_strike *
#6 no importa ser unos salvajes lanzando misiles a lanchas como eeuu, basta con poner un muro de fuego delante suyo y que ellos mismos decidan si van a seguir o no. Esta gente está dispuesta a que otros mueran por traer porros, si va a llorar la madre de alguien mejor la del que incumple la ley que la del que la hace cumplir.

Y hablaría de legalización del cannabis y derivado, pero el día que eso ocurra estos no se buscarán un trabajo de doblar el lomo, empezarán a traer otras cosas.
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#14 Nuisaint
#6 Claro, mejor dejemos que los delincuentes campen a sus anchas ,eso si que es ético y proporciuonal. De hecho pongamos a un narco de presidente, seguro que con Feijoo todo va de lujo
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#9 HangTheRich
#2 eso ya se ha hecho y nunca ha funcionado
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Papeo #12 Papeo
#9 Proyecto sobre la legalización de drogas ya!!!!
1 K 19
Gry #13 Gry
#2 A los narcos les da igual, las lanchas y sus pilotos son reemplazables.
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menéame