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Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva

Un guardia civil ha fallecido y otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa

| etiquetas: fallece , guardia civil , accidente , narcolancha , huelva
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15 comentarios
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Andreham #1 Andreham
La coca de este finde en los reservados de Madrid va a saber un poco mal, pero seguirá cayendo.

Y el Lunes, en los baños del juzgado.
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SMaSeR #3 SMaSeR
Lo primero, DEP, y sobre todo DEP por caer en esta lucha sin sentido alguno, mientras haya mercado habrá producto y esto, debido a su prohibición, es muy muy lucrativo.

#1 Esto será hachís, no farlopa, pero se entiende el punto igual.
#2 Lo que no entiendo es como la gente sigue fumando tanto hachís con la cantidad ingente de hierba que hay disponible hoy en día en cualquier lado y sin que la tengan que traer de fuera.
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#6 kaos_subversivo
#3 el hachis de Marruecos sale muy muy barato
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javibaz #10 javibaz
#3 por el estrecho pasa más coca que hachís actualmente.
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SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
#3 La verdad que dos o tres plantas las puede poner cualquiera y con las genéticas que hay es difícil que te las cargues. Otra cosa es que no quieras que huela toda la casa y las escaleras a pachuli.
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makinavaja #7 makinavaja
#1 ...y los sobresueldos de algunos oficiales de esa zona también tendrán regusto amargo, pero cogerán los sobres igual... :troll:
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Cehona #5 Cehona *
¿En España no tenemos misiles como hace Cheetos con las narcolanchas?
Si el lo puede hacer, no veo el problema de saltarnos el Derecho Internacional.
DEP
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Nómada_sedentario #12 Nómada_sedentario
#5 "no veo el problema de saltarnos el Derecho Internacional", mientras esos saltos no te afecten a ti, entiendo.
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Peka #9 Peka
No quieren terminar con eso, la GC se queja siempre de falta de efectivos y en la CAV y Navarra tienen a cientos de ellos rascándose las bolas puesto que no tienen apenas competencias. Por cierto, cobrando un plus por estar en la zona especial norte.

Donde deberían pagarlo ahora el plus es allí, combatiendo el narcotráfico.
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taSanás #11 taSanás *
#9 qué tiene que ver la falta de efectivos para empotrar una lancha con otra?
la guardia civil define estos temas cuando te pasan en al carretera como "impericia"
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Peka #13 Peka
#11 "la GC se queja siempre de falta de efectivos" creo que no es tan difícil la frase de entender.
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taSanás #14 taSanás *
#13 lo que es difícil de entender es porque con más efectivos dos lanchas no chocan.
Si fuesen tres chocarían menos?
O si fuesen dos lanchas pero con más guardias en ella chocarían menos?
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Cuñado #2 Cuñado
Otra víctima de la prohibición del cannabis. ¿Cuántas vidas más habrá que sacrificar para que el estado se dé cuenta de lo absurdo de su obsesión?
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#8 bizcobollo
Lo de andar persiguiendo a nadie es ridículo. Se le da el alto desde un helicóptero de combate y si no para se ametralla, punto.
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taSanás #4 taSanás *
dios me libre de los negativos que me caerían si dijese que si una lancha de la guardia civil choca con otra no estaban haciendo bien su trabajo, no estaban siguiendo los protocolos de seguridad o cometieron errores que no deberían haber cometido... pero la opinión publica mirará en otra dirección y este es de esos meneos en los que sí se alaba a la GC. (en otros el tema es más ACAB, así somos de duales...)
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menéame