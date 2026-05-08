Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva

Un guardia civil ha fallecido y otros dos agentes han resultado heridos graves al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa
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Y el Lunes, en los baños del juzgado.
#1 Esto será hachís, no farlopa, pero se entiende el punto igual.
#2 Lo que no entiendo es como la gente sigue fumando tanto hachís con la cantidad ingente de hierba que hay disponible hoy en día en cualquier lado y sin que la tengan que traer de fuera.
Si el lo puede hacer, no veo el problema de saltarnos el Derecho Internacional.
DEP
Donde deberían pagarlo ahora el plus es allí, combatiendo el narcotráfico.
la guardia civil define estos temas cuando te pasan en al carretera como "impericia"
Si fuesen tres chocarían menos?
O si fuesen dos lanchas pero con más guardias en ella chocarían menos?