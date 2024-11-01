Muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos debido al viento

Una mujer ha fallecido este martes tras caerle una palmera en Torremolinos (Málaga) debido a las fuertes rachas de viento que se están registrado por el paso de la borrasca Joseph, según han confirmado desde el Ayuntamiento.
Es un árbol que exige mucho mantenimiento caro. Necesitas que alguien se suba 10 metros a cortarle las hojas secas. Yo creo que los regalan a los ayuntamientos para que luego tengan que pagar por el mantenimiento. (Además de los productos contra el picudo rojo.)
mejor quitamos toda la vegetación.