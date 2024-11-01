edición general
Muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos debido al viento

Una mujer ha fallecido este martes tras caerle una palmera en Torremolinos (Málaga) debido a las fuertes rachas de viento que se están registrado por el paso de la borrasca Joseph, según han confirmado desde el Ayuntamiento.

manzitor #2 manzitor
Arranquemos todas las palmeras. A partir de ahora, aparecerán en los medios muchos accidentes con palmeras...
1 K 20
#3 adamuz
#2 el gobierno dirá que la culpa es suya por salir a pasear
1 K 4
#4 Cuchifrito
#2 Pues a mí me acojonan, unos bichos tan altos y muchas con un tronco tan delgado... Que por la flexibilidad y tal se que aguantan mucho el viento, pero solo el hecho de la altura hace que si se cae una sea más peligroso que otro arbol más bajito..
0 K 11
#6 beltraneja
#4 y algunas están dobladas sin viento, no sabes ni cómo se sostienen
0 K 6
#7 SpeakerBR
#4 El problema son las "hojas", a un compañero de trabajo le rompió el parabrisas de su coche.

Es un árbol que exige mucho mantenimiento caro. Necesitas que alguien se suba 10 metros a cortarle las hojas secas. Yo creo que los regalan a los ayuntamientos para que luego tengan que pagar por el mantenimiento. (Además de los productos contra el picudo rojo.)
0 K 6
#8 Poll
#4 El del paraguas salvó la vida por segundos.
youtu.be/sepQ1zPB-QE?si=uU3MROq-IFVIgGOt
0 K 10
Pacman #5 Pacman
#2 yo he pasado esta mañana justo por esa zona. Además de ramas de palmeras también había otros árboles rotos y con ramas en el suelo.
mejor quitamos toda la vegetación. :tinfoil:
0 K 16
Apotropeo #9 Apotropeo
#2 En Aínsa ( Huesca), las palmeras ,ni se han temblado por el viento.
:troll:
1 K 25
Pacman #12 Pacman
#9 las que hay en Zaragoza tampoco se mueven, ya puede hacer el cierzo de la muerte. Pero es que esas son de metal xD
1 K 27
eltxoa #11 eltxoa
#2 En una semana somos todos expertos en palmeras, jardinería, biología y cambio climático
0 K 11
Kantinero #10 Kantinero
los imbeciles meterán en esto al gobierno
0 K 12
#1 surco
Palmar por una palmera....la vida es una cachonda
0 K 12

