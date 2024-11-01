Mozilla nombra nuevo CEO, Firefox evolucionará a un "navegador de IA moderno" [eng]

Anthony Enzor-DeMeo ha sido nombrado el nuevo CEO de Mozilla Corporation. Anthony Enzor-DeMeo fue vicepresidente sénior de Firefox desde 2004 hasta julio de 2005 y luego, desde julio hasta ahora, fue el gerente general de Firefox en Mozilla. Hoy ha escrito un mensaje público en su primer día como nuevo director ejecutivo de Mozilla.
| etiquetas: mozilla , ceo , ia , navegador
Pues eso, ponte cómodo.
Luego que si luditas que si tecnófobos que si tal.
www.geeknetic.es/Noticia/36901/Mozilla-estrena-CEO-con-la-mision-de-tr
A ver si explota la burbuja de la IA de los cojones de una vez.
Pd. Lo uso desde que era Phoenix, posteriormente Firebird y finalmente Mozilla Firefox.
Esto debería ser como cuando firmas un contrato, que si no marcas explícitamente la casilla de la propaganda es que no la quieres. Exactamente lo mismo debería ser con este invento: si NO se elige explícitamente, NO se usa.
y/o
Falkon
Es como comparar, si se puede, Chrome con Chromium.
LibreWolf va lijado en comparación con Firefox