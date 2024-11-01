edición general
8 meneos
29 clics
Mozilla nombra nuevo CEO, Firefox evolucionará a un "navegador de IA moderno" [eng]

Mozilla nombra nuevo CEO, Firefox evolucionará a un "navegador de IA moderno" [eng]

Anthony Enzor-DeMeo ha sido nombrado el nuevo CEO de Mozilla Corporation. Anthony Enzor-DeMeo fue vicepresidente sénior de Firefox desde 2004 hasta julio de 2005 y luego, desde julio hasta ahora, fue el gerente general de Firefox en Mozilla. Hoy ha escrito un mensaje público en su primer día como nuevo director ejecutivo de Mozilla.

| etiquetas: mozilla , ceo , ia , navegador
7 1 0 K 94 tecnología
20 comentarios
7 1 0 K 94 tecnología
Comentarios destacados:        
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Menudo hartazgo de IA metida con calzador y por cojones en todos los putos contextos de la vida.
14 K 185
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 Pues ponte comodo, porque esto es solo el principio.
4 K 63
alfon_sico #12 alfon_sico
#2 hasta que explote
1 K 29
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#12 ¿Cuándo explotó la burbuja de las "punto com", terminó la era de Internet ?
Pues eso, ponte cómodo.
0 K 7
#13 soberao
#1 Y se cargarán el navegador, que es de los únicos que van quedando que puedes poner el ublock y que no entre nada de publicidad, no como Chrome que lo ha sacado de su tienda de extensiones.
1 K 33
Sacronte #17 Sacronte
#1 Yo también estoy hasta los mismísimos cojones, intento evitarla en todos sitios pero me la acaban metiendo por algun lado aunque por supuesto no le doy uso. Pero por ejemplo el puto botoncito ahi de whatsapp siempre o hasta en el navegador de android de duckduckgo... puta plaga biblica, a ver si revienta ya todo.
0 K 10
Supercinexin #18 Supercinexin
#1 Jajajaja te quiero tío. Qué poca gente cabal queda.

Luego que si luditas que si tecnófobos que si tal.
1 K 33
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Vamos que nos van a joder Firefox, eso esta claro.
4 K 66
Arkhan #9 Arkhan
Me encanta la grandísima inversión que están haciendo en meternos con calzador cosas que no queremos.

A ver si explota la burbuja de la IA de los cojones de una vez.
2 K 29
#6 DenisseJoel
Pues se desinstala, y solucionado.
2 K 29
pedrobotero #8 pedrobotero
#6 vas a instalar Netscape o Lynx?
0 K 10
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Ĥasta mi mechero tiene IA...
1 K 19
g3_g3 #11 g3_g3
No consiguió llegar a ser un buen navegador de internet moderno como para ser un navegador de IA moderno. :shit:

Pd. Lo uso desde que era Phoenix, posteriormente Firebird y finalmente Mozilla Firefox.
0 K 13
#20 Mustela
Según el artículo dice, según de Meo: "La IA siempre debe ser una opción, algo que la gente puede apagar fácilmente". No queráis hacer como estas compañías que por defecto vienen características habilitadas aunque se puedan apagar si no se quieren.

Esto debería ser como cuando firmas un contrato, que si no marcas explícitamente la casilla de la propaganda es que no la quieres. Exactamente lo mismo debería ser con este invento: si NO se elige explícitamente, NO se usa.
0 K 11
jdmf #5 jdmf *
LibreWolf
y/o
Falkon
0 K 11
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#5 LibreWolf es un navegador basado en Firefox.
2 K 50
jdmf #15 jdmf
#10 Si, basado, pero no toma todos los componentes de Firefox, no son iguales.
Es como comparar, si se puede, Chrome con Chromium.
LibreWolf va lijado en comparación con Firefox
0 K 11
#14 Eukherio
Yo no sé si en Mozilla nombran a los CEOs mejor especializados en volar por los aires la reputación de un proyecto porque parece hasta jodido hacerlo peor con un producto que tenía poca cuota de mercado y buena reputación.
0 K 8
#19 Zerjillo
Soy el único que no quiere que le metan IA a todo? Si quiero IA, ya la buscaré copón.
0 K 7

menéame