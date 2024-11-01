Moreno, tras la amenaza de Feijóo a Sánchez con la cárcel: "El adversario político no es un enemigo al que destruir"

24 horas después de la bronca en el Congreso por el accidente de Adamuz, el presidente andaluz exhibe sintonía con el Gobierno en la gestión por los destrozos de la borrasca y estrecha lazos con el PSOE: "No perdamos la unidad. Que esta situación nos sirva para aprender"
| etiquetas: andalucia , juanma moreno
