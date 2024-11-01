edición general
Moreno, tras la amenaza de Feijóo a Sánchez con la cárcel: "El adversario político no es un enemigo al que destruir"

24 horas después de la bronca en el Congreso por el accidente de Adamuz, el presidente andaluz exhibe sintonía con el Gobierno en la gestión por los destrozos de la borrasca y estrecha lazos con el PSOE: "No perdamos la unidad. Que esta situación nos sirva para aprender"

Priorat #3 Priorat
En que se habrá convertido la derecha en España (y muchos de sus votantes), para que lo que diga Moreno parezca sensato y moderado.
9 K 97
#9 Eukherio
#3 El tío está jugando el rol de candidato moderado que Feijoo debería haber desempeñado. Veremos si no tiene ambiciones fuera de Andalucía, que ahora que el PP está intentando jugar a ser Vox y perdiendo votantes por la derecha igual repiensan la estrategia y el candidato antes de que acabe el año.
1 K 24
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
el sorayo va a por todas contra Frijolito. ya era hora!
3 K 33
Imag0 #14 Imag0
Si Moreno Cáncer es la receta para destruir a Fakejóo y a Lady Muerte, pues mira, uno por dos.
1 K 25
reithor #13 reithor
Por algún motivo ha conseguido que nadie mire el iceberg del que se vio la puntita con el caso de los no cribados de cáncer. Ya lo decía Quevedo, el que fue poeta y no vulgar reguetonero... Poderoso caballero es don dinero.
1 K 20
DaniTC #12 DaniTC *
#10 mira que no creo. Ayuso se ha hecho odiosa fuera de Madrid. Su repetido discurso de madrileñofobia y la falta de respeto al resto, me da que no gustaría. El PP se lleva un cebollazo con Ayuso.
1 K 19
#7 Suleiman
Ahora entiendo el pique que se lleva con la aprendiz de Trump...
0 K 13
Dramaba #15 Dramaba
Una frase muy "presidenciable". Empieza tan pronto el vals en el PP? :-D
0 K 10
#11 Empakus
Joder y que ningún comentario hasta ahora se plantee el porqué los votantes de PP son más que los del resto... O porqué sube tanto Vox... O porqué el PSOE no convence, o porqué la izquierda a la izquierda del PSOE está desapareciendo...
O cómo recuperar el liderazgo político...
Y ver qué los comentarios son chascarrillos escatológicos e insultantes de los adversarios políticos que están ganando representación en el pueblo...
Así os habéis cargado las izquierdas... A la mierda en patinete...
Deberíais prestar más atención a ideólogos de izquierdas como Anuj Bost...
0 K 10
ayatolah #8 ayatolah *
Para decir algo medianamente decente en política, llega con no tener estreñimiento.
Los laxantes de Bidafarma los tiene a mano.

Eso si... el día que no toma, lo paga con creces.
0 K 10
#2 Febrero2027
Moreno va a arrasar en las andaluzas.
Arrasar.
0 K 6
powernergia #4 powernergia
#2 Es costumbre de los votantes del PP votar a cualquier mermao, cuando uno dice algo medio normal arrasa.
8 K 99
xyria #5 xyria *
#2 También tengo esa impresión, aunque no sé si arrasar, seguro que ganará.

Edito: como arrase, según crees, que se prepare Fakejóo.
0 K 10
DaniTC #6 DaniTC *
#2 quiere ser el presidente del país y ha encontrado un camino que le han dejado sin obstáculos ni baches. Entre todos los incompentes de su partido y los del resto, lo tiene fácil.
4 K 47
Pyrefox #10 Pyrefox
#6 si no se carga a la enemiga nº1 del sentido común primero va a ser que no.
1 K 17

