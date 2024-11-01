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Montero (Podemos) cree que vale la pena intentar una izquierda fuerte: "Hay que hacer algo"

Montero (Podemos) cree que vale la pena intentar una izquierda fuerte: "Hay que hacer algo"  

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha defendido tratar de construir una izquierda fuerte a la izquierda del PSOE y contar para ello con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo".

| etiquetas: montero (podemos) , izquierda fuerte , erc , gabriel rufián
5 0 0 K 48 politica
9 comentarios
5 0 0 K 48 politica
mmlv #2 mmlv
Izquierda fuerte e Irene Montero me temo que son términos contradictorios...
5 K 79
Waves #4 Waves
Por cierto, el partido más investigado legal e ilegalmente al que no se le ha encontrado nada. Para todo lo demás: casos-aislados.com
3 K 59
Waves #3 Waves
Pues, por mi parte, ánimo, porque la cosa se está poniendo regular. Por cómo han ido a por Podemos (y la cacería continúa), tienen mi apoyo y voto. Y, si es en coalición, mejor.
1 K 22
Doisneau #7 Doisneau *
Por favor, que alguien la aparte ya de una vez. Fue un gran acierto de Yolanda Diaz apartar a este cadaver politico que solo va a restar votos. Por no hablar de como de agarra a la poltrona, ya es vergonzoso, ellos mismos dejaron claro hace tiempo que dos mandatos maximo, en la epoca en la que aun hablaban de casta. Y años rodeada de palmeros no han hecho mas que volverla aun mas intratable.

No hay mas que ver la que se lio el otro dia por una simple foto que subio leyendo un libro. Ya no ilusiona a nadie, salvo al perfil de podemita parroquiano community manager que tanto pupula por aqui.
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angelitoMagno #8 angelitoMagno
Si Rufian y Montero no despiertan la ilusión entre votantes de todo el estado, yo ya no se que más se puede hacer.
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#1 Ovidio
¿Ha dicho algo de recentralizar competencias?
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#6 mancebador
Una duda. ¿Esto no lo intentó ya Podemos?
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Ilunabarra #9 Ilunabarra
No les voto ni con una pinza en la nariz.
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#5 Flamazares
Irene Montero ahora mismo:  media
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menéame