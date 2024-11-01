Montero (Podemos) cree que vale la pena intentar una izquierda fuerte: "Hay que hacer algo"  

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha defendido tratar de construir una izquierda fuerte a la izquierda del PSOE y contar para ello con el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián: "Cuando yo digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo".
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No hay mas que ver la que se lio el otro dia por una simple foto que subio leyendo un libro. Ya no ilusiona a nadie, salvo al perfil de podemita parroquiano community manager que tanto pupula por aqui.