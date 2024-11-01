Mónica García llega a un acuerdo con los sindicatos sobre el Estatuto Marco y se suspende la huelga sanitaria

El Ministerio de Sanidad ha logrado alcanzar un acuerdo con los sindicatos del ámbito de negociación del Estatuto Marco para todo el personal sanitario. Así, continuarán las conversaciones para conseguir una nueva legislación base para el personal sanitario, y se da por desconvocada la huelga que se iba a iniciar en enero, tal como informa el Ministerio. Por su parte, las organizaciones médicas que forman parte de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, que encabezan otro conflicto diferente seguirán con sus paros.