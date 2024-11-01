edición general
Mónica García llega a un acuerdo con los sindicatos sobre el Estatuto Marco y se suspende la huelga sanitaria

El Ministerio de Sanidad ha logrado alcanzar un acuerdo con los sindicatos del ámbito de negociación del Estatuto Marco para todo el personal sanitario. Así, continuarán las conversaciones para conseguir una nueva legislación base para el personal sanitario, y se da por desconvocada la huelga que se iba a iniciar en enero, tal como informa el Ministerio. Por su parte, las organizaciones médicas que forman parte de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, que encabezan otro conflicto diferente seguirán con sus paros.

YSiguesLeyendo
privilegios médicos sobre el resto del personal sanitario? qué progre!
0 K 17
curaca
#6 El Gobierno no puede permitirse más frentes. Hay que aprovechar para presionarle, cualquier colectivo con un mínimo de capacidad para hacer ruido, obtendrá lo que pida.
0 K 9
estemenda
Entre los acuerdos alcanzados, informa el ministerio, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales
Yo quiero :foreveralone:
0 K 12
Seat127
#1 habla con el sindicato al que estés afiliado y que lo propongan en la mesa sectorial. Y si no se aprobase, a hacer huelga.
8 K 122
estemenda
#2 Ahora mismo tengo una demanda en curso por la absorbibilidad del complemento por antigüedad, cada cosa en su momento.
0 K 12
SeñorPresunciones
#2 Pero es que, es que, es que, los sindicatos no valen para nada que lo dice mi jefe y lo refuerzan por la Cope y en OK Diario cada día.
0 K 12
mikhailkalinin
#1 Vete a Torrejón, que ahí tratan estupendamente al personal, me han dicho.
0 K 10

