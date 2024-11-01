·
¿Monarquía o república? Un 'lobby' monárquico constata que los presidentes salen más baratos que los reyes
El estudio que elevó a 105,4 millones los costes anuales de la Casa y la familia Real sitúa a la Corona española como la tercera más cara de entre siete democracias europeas similares....
etiquetas
:
monarquía
,
república
,
lobby
,
coste
8 comentarios
#2
manbobi
No es cuestión de precio sino de concepto. Que alguien sea rey únicamente por haber salido del coño de su madre y más cuando está demostrado que sus capacidades intelectuales están mermadas por generaciones de consanguinidad.
3
K
43
#3
Albarkas
Y si además de salir cara la casa real se dedica al lobbismo, aún nos sale más cara. Y si además se llevan el dinero fuera y no tributan ni son fiscalizados, todavía más cara aún.
Hemos hecho un negocio cojonudo con ellos.
1
K
29
#7
Cehona
*
Hombre, hemos tenido de okupa en el Palacio de la Zarzuela, a la hermana de la reina Sofía. Aunque también lo estuvo el padre de Rajoy en la Moncloa.
<Y el hermano de Sánchez, que os veo venir>
0
K
13
#6
Furiano.46
Borbón ladrón
0
K
10
#1
u_1cualquiera
Permitidme el troleo. Cuando me da el ataque republicano, me imagino a Aznar como Presidente del Gobierno y se me quitan las ganas.
Ahora más en serio. No hace falta la Monarquía, pero en este país guerracivilista, no encontraríamos a un representante común.
Paso de Reyes, paso de substitutos y paso del Senado
0
K
10
#5
TipejoGuti
#1
Y no lo hemos encontrados, más de media España piensa que el rey sólo representa a los militares, golpistas y fachas con banderita.
No se nos olvide que la niñata juró bandera debajo del estandarte de Franco y acudió al parlamento en el coche oficial del puto fascista, Tampoco es casual que, 50 años después, los militares españoles sigan jurando lealtad al rey.
Si mantienes la referencia fascista, el fascismo no se irá de nuestro ejercito.
0
K
11
#8
Tensk
#1
Tal cual. La teoría dice que la República sería lo correcto. La práctica dice que, si tenemos que tener jefe de Estado, no hay candidato que mejore lo presente, no porque el actual sea lo mejor posible, sino porque... es que no hay nivel.
0
K
11
#4
Am_Shaegar
Hay que hacer bien las preguntas, coño.
Que si no, la gente no sabe votar.
-¿Libertad o Monarquía?
0
K
9
